"Garbosa" es una de las cinco vacas excelentes que el ganadero y hostelero José Manuel Blanco Parrondo adquirió en la subasta de reses de élite celebrada el pasado verano en Llanera y por las que pagó un total de 22.850 euros. Las otras cuatro reses ya han sido sacrificadas para el suministro de carne del restaurante "El Rincón asturiano" que el propio Blanco tiene en el paseo de Delicias, en las inmediaciones de la estación madrileña de Atocha. "Garbosa", un ejemplar prácticamente "único" por sus excelentes características morfológicas y cuyo peso ronda los 1.300 kilos, será conducida estos días al matadero de Colmenar Viejo. Después, su carne de altísima calidad permanecerá entre treinta y cuarenta días en maduración antes de ser cocinada. "Para San José, que es mi santo, la probaremos", anuncia Blanco Parrondo, quien avanza ya su intención de acudir este próximo agosto a la subasta de Llanera para hacerse con más reses y garantizar una carne de primera en su restaurante, junto al que acaba de inaugurar una tienda gourmet en la que este valdesano afincado en la capital de España desde hace 35 años vende numerosos productos asturianos.

El alcalde de Llanera, el socialista Gerardo Sanz, recibió este lunes a mediodía en el parque Cuno Corquera de Posada a José Manuel Blanco, acompañado de "Garbosa" y del ganadero que se la vendió en la subasta, Javier Caunedo, de Somiedo. El regidor quiso poner así de manifiesto lo "relevante que es la colaboración entre los profesionales del campo y los de la hostelería" para potenciar el sector primario regional, uno de los grandes objetivos del gobierno municipal que preside. Además, el regidor alabó el compromiso de José Manuel Blanco con Llanera y su sector ganadero. "En la subasta nos sorprendió que hubiera una persona que no paraba de levantar la mano y que terminó siendo él", apunto Sanz con una sonrisa.

Tanto el actual propietario como el vendedor alabaron las características de la vaca, que es gemela de un ejemplar macho y no tiene capacidad reproductiva. "Es única, intenté encontrar otra para unirlas en pruebas de arrastre y no encontré ninguna de estas características", desveló Blanco, quien también reconoció que su primera intención en la subasta era hacerse con dos reses. "Las que había eran tan buenas que, al final, me hice con cinco", apuntó este ganadero, con explotaciones en Sariego, Villaviciosa y Madrid. En ellas suma centenares de cabezas de ganado tanto para el suministro de su restaurante como para la venta. Para encontrar otra como "Garbosa" o que se le acerque deberá esperar a la próxima subasta de élite de Llanera.