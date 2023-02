El Parque Tecnológico de Asturias, con sede en Llanera, aspira a convertirse en la primera zona industrial de "residuo cero", es decir, que la recogida selectiva de desechos sea óptima y se evite la producción en origen de basura no reciclable. En el área se llevan a cabo distintas buenas prácticas en las que trata de implicarse a toda la cadena -trabajadores, empresas y servicios de limpieza y recogida- y se han logrado resultados que se consideran muy positivos: ya se ha reducido en un 15 por ciento el denominado "residuo mezcla", esto es, el que va en la bolsa negra porque no se ha separado o no ha habido posibilidad de hacerlo.

Para valorar los resultados de este programa a modo de balance, los responsables de la iniciativa han analizado la situación a este respecto de los distintos edificios del recinto en función del número de bolsas depositadas semanalmente por el personal de limpieza en los distintos tipos de contenedores. Y seleccionaron como indicador más relevante la generación de "residuo mezcla" por trabajador, "que se redujo en un 15 por ciento desde el inicio del programa, reduciéndose también en un 3 por ciento la producción total de residuos por trabajador", señalan desde el Parque. "Este indicador es el más adecuado tanto para comparar las cifras de diferentes años, pues elimina el impacto derivado del aumento o disminución de actividad en el Parque Tecnológico de Asturias, como los resultados obtenidos por las distintas empresas, pues es independiente de su tamaño", añaden. 20 Por otro lado, a través de la encuesta a este respecto realizada en 2022 se identificaron también algunas propuestas de mejora, como la coordinación en la recogida de pallets o plásticos de retractilado o la recolocación de algunos contenedores, que ampliarán el sistema de recogida de residuos actual, compuesto por contenedores específicos para envases, papel y vidrio, compostadoras para la fracción orgánica, mini punto limpio y servicio de recogida de residuos especiales. El parque cuenta con cuatro decálogos en los que se resumen las buenas prácticas identificadas hasta el momento y se dirigen de forma específica a trabajadores, empresas, personal de limpieza y servicio de recogida.