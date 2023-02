El furor de las bodas civiles en Llanera no cesa en 2023. Al contrario, las cifras de reservas para hacerse un hueco en el calendario y darse el "sí quiero" en el municipio no paran de crecer ya desde comienzos de año. A fecha de hoy, hay ya medio centenar de enlaces planificados y se espera que los números suban sustancialmente a medida que avance el ejercicio, pues aún estamos a mitad de febrero. Eso sí, en esta ocasión hay que tener en cuenta que al ser un año con elecciones municipales, hay dos fines de semana de mayo y junio en los que no se podrán oficiar los matrimonios a causa de que habrá actos relacionados con la constitución de la Corporación.

Los meses en los que empieza a hacer buen tiempo o ya es verano son los más demandados por los futuros matrimonios. De las cincuenta reservas que hay para 2023, por el momento, el mayor número, 13, se concentran en julio. Hay otras 9 para septiembre, y, por orden de demanda, sigue abril, con 7 fechas ya bloqueadas para enlaces. En junio hay otras 5 bodas previstas, en agosto y en mayo 4 cada uno de esos meses, en octubre 3, en marzo 2, y noviembre hay otra. El pasado enero hubo un enlace y no ha habido de momento en febrero casamientos ni hay reservas para diciembre, aunque se cuenta con que las habrá al igual que el año pasado. Ya en 2022 el número de enlaces civiles fue importante, con cerca de ochenta ceremonias al cierre del ejercicio. En 2021, año en el que se habían recuperado estas celebraciones tras la pandemia, la cifra fue de 57. Ahora, a mediados de febrero, ya hay medio centenar de reservas, así que este 2023 promete ser de nuevo de récord en cuanto a enlaces civiles. Las bodas civiles que se celebran en Llanera no solo son de vecinos del concejo, sino de parejas de muchos otros puntos de la región, que eligen el municipio por la posibilidad de que ceremonia y banquete se celebren en el mismo territorio, donde hay varios establecimientos especializados en las fiestas nupciales. Es esta circunstancia la que también se destaca desde el Consistorio, que no solo habla de Llanera como "destino de bodas", sino que también aplica a este auge de las bodas uno de sus lemas promocionales para el conjunto del concejo: "El corazón de Asturias". Aunque este se refiere a la posición geográfica privilegiada del territorio, desde el Ayuntamiento también se utiliza en ocasiones a la hora de hablar de las muchas parejas que lo eligen para sellar su unión.