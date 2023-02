Gerardo Sanz sigue sin confirmar al partido si encabezará la candidatura de Llanera

El actual regidor de Llanera, el socialista Gerardo Sanz, sigue sin confirmar a su partido si repetirá como candidato a la Alcaldía a pocos días de que haya de cerrarse la composición de la lista municipal. La Agrupación local del PSOE tiene previsto celebrar este próximo viernes, 24 de febrero, su asamblea para hacer oficial la totalidad de la lista municipal, pero a día de hoy no tiene constatación de que Sanz haya decidido volver a encabezarla. Según ha podido saber este periódico, las dudas de este se deben a la "nula implicación con el concejo" por parte del Gobierno autonómico en esta legislatura.

El pasado verano, Sanz ya anunció que se tomaría un tiempo de reflexión para decidir acerca de si continuaba o no en la política activa. Aunque desde entonces nunca se había pronunciado oficialmente sobre el particular, se daba por hecho que volvería a encabezar la candidatura. Su partido en Llanera le ha pedido que lo haga, pero ayer todavía no había dado el sí y de hecho fuentes consultadas admitieron el malestar del regidor con lo que se considera una falta de respaldo al municipio por parte del Gobierno autonómico, de su mismo signo político.

Aunque la presencia en Llanera del presidente del Principado y secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, se ha repetido en estos últimos meses después de no haber acudido durante el resto de la legislatura, no ha habido el compromiso que se esperaba en diversos asuntos de vital importancia para el municipio. Entre ellos, se echan en falta avances en el proyecto de la denominada variante de Posada, una iniciativa necesaria para sacar el tráfico pesado del centro de la localidad y que el municipio demanda desde hace muchos años. Otros planes también muy reclamados, como la llamada variante de Cayés, no se consideran prioritarios por parte del Principado.

Sanz es regidor de Llanera desde 2015 y fue secretario general de la Agrupación local hasta abril del año pasado, cuando renunció a presentarse tras diez años en el cargo. Entonces, cuando resultó elegido para liderar el partido José Antonio González, Sanz argumentó que había decidido no seguir en ese puesto para dedicarse por completo al Ayuntamiento. Esta próxima semana habrá de resolverse la situación de la candidatura a la Alcaldía de Llanera y conocerse si Sanz volverá o no a encabezarla.