"Aquí no comulgamos con ruedas de molino y cuando se trata mal a Llanera lo decimos"

Gerardo Sanz es regidor de Llanera desde 2015. Tras unos meses meditando acerca de su continuidad en la política activa, acaba de anunciar que optará a la reelección para la Alcaldía y lo ha hecho a solo unos días de que haya que cerrar la lista municipal. En esta entrevista explica en detalle las causas de la tardanza en tomar la decisión, relacionadas con la falta de progreso de obras autonómicas pendientes en el concejo.

–Anuncia que repite después de pensarlo bastante.

–Hay que tener en cuenta que este ha sido un mandato complicado. Una legislatura que podemos dividir en dos partes. La primera la sabemos todos ya, la de las mascarillas, la del silencio, pero a su vez, un momento de muchísimo trabajo interno que no se ve pero que fue muy importante para después, tras el momento en el que fuimos capaces de salir de la crisis sanitaria, llegar a la posición en la que está Llanera hoy. Esa primera parte fue fundamental para que ahora podamos decir que Llanera mira al futuro con optimismo, que se ha consolidado como el centro del centro de Asturias. Nosotros hemos trabajado pensando en que Llanera tiene sobre todo dos potencialidades: la capacidad de atraer empresas y todo lo que ofrece para que la gente venga a vivir.

–¿Qué le lleva a tomar la decisión de presentarse finalmente? ¿Es porque le quedan cosas por hacer o porque se lo ha pedido el partido?

–Eso de que quedan cosas por hacer es un poco un tópico. Cosas pendientes quedan siempre y podríamos estar muchos años más y quedar siempre temas pendientes. Porque el ámbito municipal es una constante evolución hacia la mejora de las condiciones de vida de nuestros vecinos y ahí nunca vamos a terminar esa tarea. Hay que reconocer que el partido en Llanera se ha volcado con nosotros, no solo conmigo como Alcalde sino con todo el equipo municipal, que yo creo que ha hecho y está haciendo un trabajo muy importante. El partido quiere que sigamos por esa senda que empezamos en el 2015 y está implicado en ello.

–Dice "el partido en Llanera". ¿Y la Federación Socialista Asturiana?

–El partido en Asturias es otra cuestión diferente. Aquí la verdad que siempre hablamos de la dificultad que hay en Llanera de encajar con la Federación Socialista Asturiana, yo creo que es una cuestión ya histórica. No sé por qué, pero estamos en el centro del centro de Asturias y sin embargo parece que estamos en el territorio más lejano de Asturias... La verdad que yo personalmente y creo que el partido también en Llanera no estamos muy contentos con el trato que sobre todo desde el Gobierno autonómico se ha dado a nuestro municipio. Y nosotros lo decimos. Y lo reconocemos. Y reivindicamos y exigimos que se trate mejor a Llanera, ahora y antes.

–Explíquese.

–En esta legislatura las inversiones del Principado en Llanera tienden a cero. Y claro es duro trasladar esto a la ciudadanía. Pero nosotros tuvimos y tenemos la valentía y el coraje de reconocerlo, creo que eso también los vecinos nos lo tienen en cuenta y nos lo agradecen porque no comulgamos con ruedas de molino. Aquí si nos trata mal nuestro partido en el ámbito autonómico y en el del Gobierno pues lo decimos y lo reconocemos. No nos escondemos.

–En los últimos meses, el presidente del Principado, Adrián Barbón, y secretario general de la FSA, ha visitado el concejo en muchas ocasiones.

–Sí, sí... Estuvo unas cuantas veces y va a estar más veces seguro. Pero necesitábamos saber. Necesitábamos conocer diferentes proyectos que llevan muchísimos años en la mente de las necesidades de nuestro municipio y siguen ahí y no tenemos ningún avance… Como la variante de Posada, por pensar en la de mayor envergadura, que es ya un clamor. Y lo vemos diariamente en Posada con el tráfico, los camiones. Y la variante de Cayés o la carretera de Arlós. O algo sangrante también, las viviendas de protección de Lugo con centro de día en los bajos. Pasó la legislatura y no supimos nada... Entonces a veces es complicado tomar decisiones de si sigues...

Me duele si se ningunea a mi municipio. Soy llanerense, alcalde de Llanera, tengo que defender los intereses de mi concejo, y a partir de ahí soy socialista, de lo que también presumo

–De presentarse o no a las elecciones de nuevo....

–Sí. Muchas veces es complicado tomar decisiones de presentarse cuando te encuentras con estas cosas. Porque yo soy vecino de Llanera y soy socialista, nunca lo oculto y presumo de ello. Pero soy llanerense, soy alcalde de Llanera, tengo que defender los intereses de mi municipio, y a partir de ahí soy socialista. Pero claro veo como desde el ámbito autonómico en diferentes cuestiones se está ninguneando a mi municipio.... Y eso me duele. Y cuando además sobre todo no hay ni interlocutor con quien hablar estas cosas...

–¿Cuando Barbón ha estado en el concejo no hay oportunidad de hablar?

–Esto no es cuestión del presidente, el presidente yo creo que no está a estas cosas. El presidente tiene que tener un equipo que haga un planteamiento político de lo que necesita Asturias. Y Llanera está en Asturias y no está en cualquier sitio, está en el centro del centro, entre Oviedo, Gijón y Avilés, y es un municipio muy importante. Es un concejo que tiene una masa empresarial muy importante, que tiene ciudad y que tiene ámbito rural y que hay que tener en cuenta. Y que tiene que ser protagonista de esa entelequia del área metropolitana que cada cuatro años sacan...Pero cómo vamos a hablar del área metropolitana si estamos en Llanera de esta forma, con este déficit de infraestructuras y con este silencio político que tenemos... Es muy complicado. Pero yo creo que no es cuestión del presidente. El presidente lo que tiene que tener es un equipo que sepa qué dirección política tiene que tomar esta comunidad autónoma.

–¿Ha habido contactos en los últimos días con la FSA para resolver las cosas?

–Ha habido conversaciones con la vicesecretaria general de la FSA, Gimena Llamedo, y la predisposición vista hace que seamos optimistas sobre que todo esto que hemos planteamos se va a ir cogiendo de la mano, que se va a ir teniendo más en cuenta a Llanera. Y que estas cuestiones pendientes pues confíamos en que haya un planteamiento político antes de que finalice esta legislatura autonómica. No es que espere que se solucione mañana, pero he pedido que estos asuntos, la variante de Posada, Cayés, la carretera de Arlós, las viviendas de Lugo, los temas pendientes, saber con claridad cuándo van a arrancar y cuándo van a estar hechos o resueltos estas cuestiones importantes para el concejo.

La necesidad de la variante de Posada, por pensar en la de mayor envergadura, es ya un clamor. Y lo vemos diariamente en Posada con el tráfico y los camiones

-¿Qué sucede con la variante de Posada?

-La variante de Posada, por pensar en la de mayor envergadura, es ya un clamor. Y lo vemos diariamente en Posada con el tráfico y los camiones. Nos sentimos un poco ninguneados cuando vemos cómo en el Presupuesto autonómico, año tras año, aparece una partida de 80.000 euros, de 100.000 euros y eso no avanza y no vemos nada. Sabemos hace ya por lo memos dos años que se está haciendo el proyecto, pero no sabemos más y si hay un proyecto ya terminado, si hay intención de iniciar la obra en algún momento. No vemos nada. Y la variante de Cayés es una cuestión muy particular sí.

-¿A qué se refiere?

-La variante de Cayés en el año 2019 estaba mucho más avanzada incluso en su tramitación que la variante de Posada. Incluso podemos reconocer que a nivel autonómico tenían hasta plazos para su ejecución. Y nos extraña que desde 2019, con el nuevo gobierno, en esta última legislatura, todo eso se haya cortado. Y una variante que llevó una serie de consultas a la ciudadanía, de informaciones públicas, los trazados, consultas al Ayuntamiento, que incluso en el pleno municipal elegimos una variante frente a otra que el Principado consideraba como más idónea... Se llegó además entonces, en conversaciones con el Principado, a que nos comprometimos a hacernos cargo después de esa infraestructura. Que una vez hecha pasase a ser infraestructura municipal y que por lo tanto el mantenimiento fuese cuestión municipal. Eso se aprobó en pleno incluso. Pero todas estas cuestiones que el anterior legislatura parecía que servían y que se llevaban adelante, en esta última legislatura desapareció todo y lo que dicen es que no es cuestión autonómica. Todos los recursos que estuvieron invirtiendo incluso contrataciones de proyectos, de trazados y demás informaciones públicas impulsadas en la pasada legislatura no tenían lugar según dicen ahora porque no era cuestión de ellos... No sé qué cambio hubo en esa cuestión para que eso fuese así... Y en esas estamos con la variante de Cayés, pero tenemos otras cuestiones importantes.

-¿Por ejemplo?

-La carretera de Arlós, no sabemos nada tampoco. Solo que parece que hay un proyecto de 800.000 euros... Bueno, que hay una partida en el presupuesto de este año que parece considerable pero tampoco sabemos cómo van a ir los plazos de esa carretera. O algo que es sangrante, en 2017 recuerdo que la consejera de entonces de Servicios Sociales me confirmó que el proyecto para las viviendas de protección de Lugo con centro de día en los bajos era el primero que tenían para sacar adelante, que estaba en puestos de salida. Apuramos en el ámbito municipal para preparar todos los trámites para ceder la parcela, para que la tuvieran cedida, para que lo pudieran llevar a cabo... Pasó la legislatura no supimos nada, eso sí, todos los años en el presupuesto hay una partida de 50.000 o 60.000 euros, ridícula, y lo que estamos viendo ahora es que muchos ayuntamientos nos han adelantado. Vemos anuncios de iniciar viviendas en otros ayuntamientos, no sabemos si es humo ese inicio, no sabemos si a lo mejor están en el punto de partida en el que nosotros estábamos en 2017 y hacen el anuncio y bueno pues que tal vez van a estar año. El convenio que hicimos para esas viviendas ya está casi a punto de caducar y no sabemos nada. Entonces a veces es complicado tomar decisiones de si sigues o no...

-La falta de atención a Llanera por parte del Principado es la munición de la crítica política de la oposición hacia usted...

-Bueno, yo soy muy transparente. No me gusta esconder y sobre todo me gusta tratar a los vecinos como personas inteligentes que son todos. Entonces vamos a tratar a la gente como lo que es, inteligente. Y si eso nos va a pasar factura, que nos las pase. Aquí estamos para lo bueno y para lo malo. Hay que apoquinar.

El Plan General va a ser muy importante, no solo para el desarrollo urbanístico, sino para dar más facilidades a las empresas para que vengan y a las que ya hay para que puedan crecer.

-Dos asuntos muy relevantes para el próximo mandato serán el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la ampliación del suelo industrial disponible en Llanera.

-Sí y además estamos muy optimistas en esos aspectos. El plan se va a adjudicar estos días, yo creo que además estamos muy contentos con cómo puede ir esto, en buen momento en que hay optimismo en Llanera, un buen momento para cambiar diferentes aspectos en el ámbito del urbanismo, que es necesario. Tenemos ya ahora además una oficina técnica potente, bien dotada de recursos humanos que van a ser fundamentales para que, en coordinación con el equipo redactor, podamos echar adelante lo más rápidamente posible un nuevo plan general para Llanera. Este tendrá en cuenta diferentes aspectos, también el suelo industrial. Se intentará, en la medida de lo posible, en la medida en que las directivas autonómicas lo permitan, dar más facilidades a las empresas para que vengan a Llanera y también dar más facilidades a las que ya hay para que puedan crecer.

-Hay algunas empresas que ya tienen problemas para ampliar sus instalaciones.

-Hay empresas en diferentes zonas del municipio que tienen suelo con una particularidad determinada y dificultades por lo tanto para crecer en ese lugar donde están ahora radicadas. Hace treinta años no había esas necesidades de crecimiento en ese ámbito, pero ahora esas empresas se están modernizando y sin embargo el suelo en el que están nos da problemas para que se puedan ampliar, para que puedan crecer. Y después seguimos trabajando en el objetivo de conseguir más suelo industrial, en esa bolsa de dos millones de metros cuadrados de suelo industrial que tenemos secuestrado por el Principado y que queremos ir liberando poco a poco. Hemos liberado casi 400.000 metros cuadrados en la zona de Pando, un sitio estratégico, a continuación del polígono de Silvota.

-¿En qué fase se encuentra la tramitación de los cambios de calificación que requiere ese suelo de Pando?

-Estamos ahora mismo en el final del trámite de carácter ambiental que debe superar ese cambio. Y dando pasos con los plazos que nos marcan las diferentes leyes para ir poniendo ese suelo a disposición en el menor tiempo posible. Después, dentro del plan general, también es importante que en la zona rural crezcan los núcleos, dando más facilidad para que se pueda construir o puedan crecer. También es importantísima toda la zona entre Posada y Lugo, darle un cambio de gestión totalmente radical, un cambio respecto a lo que había en las normas subsidiarias por las que se rige Llanera y que imposibilitan la gestión de esos terrenos en lo que es la falda de Santufirme entre Posada y Lugo.

Trabajamos para tener los mejores servicios, para los vecinos que tenemos y para los que queremos que vengan.

-¿Cúal será su línea de trabajo si logra la mayoría necesaria para revalidar el cargo?

-Hablaba antes de dos potencialidades importantes. Por un lado, esa capacidad atractora de empresas y, por lo tanto, de generación de puestos de trabajo en nuestro municipio. En los últimos 8 años nos hemos consolidado como el tercer municipio en afiliados a la Seguridad Social, con un incremento de cuatro mil en los últimos 8 años y, además, con un porcentaje de incremento en esos 8 años espectacular y muy por encima del resto de municipios. Y sumado a eso tenemos una Llanera como municipio amigable para que venga gente a vivir, aprovechar ese tirón de la gente que trabaja aquí para que venga también a vivir a Llanera, en la zona más urbana o en la más rural, que son muy apetecibles. Henos trabajado y lo seguimos haciendo para que Llanera tenga los mejores servicios para los vecinos, para los que tenemos y los que queremos que vengan. Y en el ámbito cultural creo que somos la envidia del sector en Asturias. Nos lo dicen: Llanera es un referente y el trabajo que se está haciendo es muy importante. Y estamos invirtiendo en el futuro de nuestro municipio porque estamos invirtiendo en la población infantil.

-Explíquese.

-Estamos invirtiendo en la mejora de las infraestructuras, de los recursos y las posibilidades que tienen los más pequeños, centrándonos sobre todo en los colegios del municipio, en actividades de acompañamiento en esa franja de edad que es tan importante. Somos además un municipio que está muy preocupados por la mejora constante de los servicios sociales, el incremento de las ayudas a los que más lo necesitan y especialmente así fue además en la etapa del covid. También hemos hecho un esfuerzo muy importante en ayuda a domicilio donde ha habido un incremento muy fuerte. En coordinación en este caso con el Principado de Asturias porque es competencia autonómica, pero al final los servicios los gestionamos nosotros. Queremos que Llanera siga mejorando, que se siga consolidando como municipio atractivo para empresas y para tener nuevos vecinos. Y vamos a seguir trabajando, queremos seguir trabajando en esa línea.

Nuestros desempleados estén formados y colaboramos con las empresas para saber qué demandan y ofrecer a las personas que no tienen trabajo del municipio para el puesto

-¿Proyectos para el próximo mandato si logra obtener de nuevo la Alcaldía?

-En la próxima legislatura vamos a enfocarnos, va a ser importantísimo sobre todo el plan general. Para el crecimiento general del municipio, en avance económico, de empleo y empresas y también para el aumento de habitantes. Y hay que seguir trabajando en lo que lo que son los pilares de los gobiernos socialistas en un Ayuntamiento. Esto es, el ámbito de los servicios sociales, mejorando la respuesta a nuestros vecinos que más lo necesitan. Aunque algunos aspectos no sean competencia municipal, siempre hemos destacado por estar por muy pendientes de ello. Además este es un municipio con muchas posibilidades de empleo, gestionamos muchísimos planes autonómicos y eso nos da, por un lado, la capacidad de que nuestros desempleados estén formados, y, por otro, el de contribuir a que encuentren un trabajo. Siempre que cualquier empresa de nuestro municipio necesita un perfil determinado para un puesto, el Ayuntamiento está pendiente de ello para ver si alguno de los desempleados de nuestro municipio puede optar y lograr el empleo. También la educación es un pilar básico. El trabajo realizado y la apuesta fa para hablar mucho de ello.

-Hágalo.

-Consideramos la educación algo básico para invertir en el futuro de nuestro municipio y lo vamos a seguir haciendo fuertemente en ese ámbito. Hemos cambiado los colegios, no hay quien los conozca de cómo estaban en 2015 a cómo están ahora... Pero además hemos impulsado un catálogo de ayudas muy importante, variado y muy relevante: ayudas al comedor, al estudio, a las asociaciones de madres y padres, a a conciliación, al transporte para los universitarios.... Para echar una mano también a nuestros vecinos en esa línea, ahí hay que seguir apostando. También hay que subirse al carro de la digitalización, hay muchas empresas con interés en ese ámbito y creo que Llanera reúne las condiciones para posicionarse. En todas estas líneas es donde vamos a seguir trabajando. Los gobiernos socialistas de Llanera se ha caracterizado por ir trabajando, grano a grano, para mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos, sin grandes aspavientos, sin grandes proyectos faraónicos que creo que no tienen sentido. Creo que tenemos que ir trabajando con tranquilidad, en una base sólida, en unos cimientos sólidos, que nos permitan seguir construyendo el futuro de Llanera. No hacer propuestas alocadas que después se caen por su propio peso.

Hemos cambiado los colegios, no hay quien los conozca de cómo estaban en 2015 a cómo están ahora... Y hemos impulsado un catálogo de ayudas al estudio muy importante

-El municipio también está apostando por su perfil como sede de empresas de base tecnológica.

-Sí, porque además es el futuro. Hay un futuro en ese boom de empresas tecnológicas se están formando. Tienen otra filosofía, distinta a la de hace unos años y por eso también nos viene bien el plan general para adecuarlo a esas necesidades.

-¿A qué se refiere?

-A la filosofía interna de la empresas. Estamos viendo que hay muchas empresas que están llegando a nuestros polígonos y sus planteamientos no son ya os de una nave y me instalo... Son empresas de sectores distintos a los que tradicionalmente había en los polígonos y buscan otras cosas, incluso ver si sería posible instalarse en las zonas rurales. Veíamos la llegada de una importante empresa hace unos meses (por Hiberus) del ámbito de la informática al polígono de Asipo. Y trasladaban la necesidad de seguir creciendo y de tener más espacios para los trabajadores. Hay empresas que a lo mejor incluso buscan otros lugares más en contacto con la naturaleza, o en la zona rural, que puedan ahí tener su sede. Y eso cambia radicalmente los estándares de las empresas acerca de que tienen que estar ubicadas en polígonos, en naves o en un bajo de una ciudad. Hay empresas que sueñan con ir a la zona rural, que los trabajadores puedan tener cosas como un huerto, salir al aire libre en el campo.... Ese tipo de necesidades que detectamos vamos a tratar de que las analice y atienda el plan general.

-En los últimos años se viene trabajando en el turismo en general y también en el de eventos en particular.

-Llanera era la gran desconocida en el tema del turismo. Y tiene muchas cosas que mostrar que no se habían mostrado ni promocionado. Se ha estado haciendo un trabajo muy importante en esa línea. Sin duda es también importante que eso vaya acompañado por el inicio de negocios relacionados con el turismo, empresas de ocio, de turismo activo, casas de turismo rural, hostelería... Creo que el nivel de la hostelería es importantísimo en nuestro municipio y eso yo creo que es conocido y reconocido por mucha gente en Asturias. Llanera es, por ejemplo, un referente en el Principado en la hostelería de bodas. Y ahora hay que seguir trabajando en otros ámbitos como el del turismo rural o el de los eventos, como es el caso de Festival Boombastic que el año pasado resultó muy bien.

El Boombastic fue una apuesta arriesgada, pero salió muy bien. Los chavales dejaron muy recuerdo y este año repetimos en La Morgal

-La afluencia de jóvenes fue muy importante y también la promoción que se hizo del concejo fuera de Asturias.

-Resultó muy bien y se trabajó muy bien. Llanera fue muy beneficiada con el festival. Fue una apuesta arriesgada, pero resultó muy bien. Se habló de 40.000 visitantes todos los días, de 40.000 entradas cada día al festival. Y los chavales dejaron un recuerdo buenísimo en el municipio, por su educación y por cómo se comportaron. Fue una inyección económica importante en esa semana y las semanas anteriores y posteriores de ese evento.

-Este año repiten, pero en La Morgal.

-Ahora estamos trabajando de una manera importante para que se consolide y este año vuelva a ser un éxito. Tenemos un problema con el Boombastic, pero divino problema: que el recinto ferial donde se celebró el año pasado se nos quedó pequeño. Ahora vamos a ir un sitio que reúne todas las condiciones para mejorar todo lo que es la movilidad y el festival en general, que es La Morgal. Y que, además, por su ubicación, su centralidad, va a beneficiar mucho a todo el comercio y hostelería del municipio. La costumbre de los asistentes al festival es salir sobre las nueve o las nueve y media de la mañana del camping para ir a desayunar, a comprar lo que necesitan o a dar una vuelta a Posada y a Lugo, donde hacen gasto. La Morgal es un punto central para que usando la senda peatonal existente entre Posada y Lugo puedan ir caminando a llenar los dos úcleos urbanos.