Llanera acaba de marcar un hito en el modelo residencial asturiano, con la colocación de la primera piedra del proyecto de viviendas colaborativas (cohousing) que se levantará de forma pionera en la localidad de Caraviés. Se trata de un plan que lleva muchos años en marcha, más de ocho, y que surgió del empeño de un grupo de mujeres que pensaron en su momento que otro modelo de vivir y convivir era posible.

María Asunción Rodríguez y Nieves Fernández, dos de las principales ideólogas del plan, fueron este sábado las grandes protagonistas de un acto multitudinario para dar por iniciadas las obras para construir un complejo con una inversión de unos siete millones de euros y que contará con 36 viviendas y diferentes espacios de uso común, como, por ejemplo, una lavandería que se usará por turnos. Además, el proyecto prevé que las viviendas, construidas bajo principios bioclimáticos y sostenibles, se centren en espacios como la cocina, el comedor y el salón como puntos principales en los que se desarrolla la vida diaria. También habrá espacio compartido para el encuentro, la charla entre los vecinos y la celebración de eventos tales como mercadillos o actividades lúdicas y culturales. Asimismo, se ha proyectado un huerto para la utilización de los vecinos, que tratarán de formar una comunidad intergeneracional. Porque el proyecto del colectivo "Axuntase" no es un "cohousing" como el que se desarrolla en otros lugares, compuesto fundamentalmente por gente mayor, sino que busca juntar a residentes de todas las edades para fortalecer la idea de cooperación sobre la que se ha construido esta idea.

"Vamos a generar empleo de calidad en una comunidad que busca una vida enriquecedora donde seguir aprendiendo", señalaba María Asunción Rodríguez en su intervención, tras explicar que tienen gente interesada en vivir en Caraviés bajo este modelo de puntos como Canarias, Andalucía, Madrid, Cataluña y Toledo, además de numerosos concejos de Asturias. "Estamos inaugurando una nueva forma de vida, porque, además de intergeneracional, se trata de un proyecto ambiental donde los cuidados y la sostenibilidad serán los ejes fundamentales", resumió Rodríguez antes de invitar a todo el mundo a que "siga esta forma de vida".

Barbón, "emocionado"

En el acto de colocación de la primera piedra, que fue en realidad la plantación de un texu, participó también el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien se mostró "emocionado" por un proyecto que descubrió "a través de los medios" y que no dudó en conocer de primera mano. "Estamos hablando de cambiar los hábitos de vida, o quizás regresar a como vivíamos antes, más en comunidad, con espíritu constructivo y con visión de sostenibilidad y para todas las edades", señaló. Barbón se mostró convencido de que "en el mundo hacia el que caminamos esto se va a convertir en algo mucho más habitual, la pandemia nos ha enseñado en este sentido". Además, abogó para que "dentro de muy poco tengamos aquí una realidad por la que merezca la pena decidirse". Por eso, animó a las parejas jóvenes que estén buscando vivienda a "conocer una experiencia que no es explotadora, ya que no se trata de ganar dinero ni es una experiencia capitalista en el sentido de crear riqueza como empresa, sino todo lo contrario, una gestión de forma cooperativa".

El alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, quiso, por su parte, reconocer "un proyecto de ilusión en un municipio que genera ilusión" y que lleva tras de sí una larga andadura desde las primeras reuniones para buscar el lugar adecuado para la construcción. "Es algo novedoso que nunca se había hecho en Asturias y que había que encajar, por eso llevó su tiempo", explicó el regidor, para reconocer que "sus promotores nunca han perdido la ilusión".

Bienes y Obras del Principado S. A. (Boprisa) ha sido, finalmente, la empresa elegida para llevar a cabo la construcción de las viviendas, diseñadas por el estudio ovetense F5 Proyectos y Arquitectura con dos modalidades: para una o dos personas o de tipo familiar, con tres habitaciones. El reto ahora es conseguir que los jóvenes se sumen a una nueva forma de vivir, en comunión con la sociedad y la naturaleza.