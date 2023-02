Silverio Argüelles, secretario general del PP llanerense y vicesecretario de Política Territorial del PP asturiano, será candidato a la Alcaldía en las elecciones de mayo. Su objetivo es cambiar el concejo «como lo hizo Avelino Sánchez en 1995».

–¿Con qué animo afronta la candidatura?

–Con el de cambiar Llanera. Creo que el concejo necesita políticas del siglo XXI que nos permitan atraer población y empresas. Para eso, el Ayuntamiento es fundamental. Tiene que ser un agente imprescindible en todo lo que se hace en los sectores económicos y un colaborador necesario.

–¿Qué puede aportar usted?

–Trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Dar un giro a la relación entre quien administra y el administrado, ser mucho más cercano.

–¿Quiénes irán en la lista?

–Es muy pronto. Serán hombres y mujeres que compartan conmigo el amor por Llanera y la decisión de mejorarla.

–¿Qué proyecto presentarán a los vecinos?

–El mismo que en el año 1995 transformó Llanera liderado por Avelino Sánchez. Se necesita un proyecto político que dirija de nuevo el PP, porque lo que queda demostrado en estos ocho años es que Llanera no avanza. El eslogan con el que Gerardo Sanz se presentó en 2029, «Llanera despega», creo que nos ha llevado a las nubes, pero Llanera no necesita un alcalde en las nubes. Lo necesita con los pies en la tierra. Está claro que todo lo que pasa no es culpa del alcalde pero tampoco es su mérito.

–¿Alguna medida del programa?

–El programa, al final, es el día a día. Haber estado tantos años en el gobierno nos da una visión más amplia. Estoy convencido de que tenemos que plantear objetivos a medio y largo plazo, dónde quiere ir Llanera y cómo.

–¿Dónde debe ir Llanera?

–A los 20.000 habitantes. Para eso necesitamos un Ayuntamiento con políticas claras. Por ejemplo, no podemos seguir sin Plan General de Ordenación Urbana. En estos ocho años, lo único que ha hecho Sanz es rescindir el contrato del equipo redactor y acabar en el juzgado. Ahora mismo, intenta adjudicar un nuevo contrato que tuvieron que retirar de la licitación por errores en el pliego. Está en proceso, pero hemos perdido ocho años fundamentales para el desarrollo de Llanera.

–¿Qué proponen?

–Silvota necesita un centro de transportes. Dos gobiernos socialistas se han negado a tener una ciudad del transporte, que es lo que demandan los empresarios. El PP estará ahí de la mano de los empresarios y del Principado. Si esto lo vinculamos al Plan General puede llevarnos a la senda de cumplir en 2030 los 20.000 habitantes.

–¿Cómo valora la inversión autonómica en el concejo?

–No puedo valorar algo que no existe. A pesar de haber coincidido el color político con el del Principado, ni en la anterior legislatura con una gran relación con Javier Fernández y Guillermo Martínez, ni en esta con una nula relación con Adrián Barbón y Juan Cofiño, los problemas de Llanera se han atendido, porque no hay liderazgo institucional. Si yo soy alcalde, el Principado tendrá mi plena cooperación para solucionar los problemas de Llanera.

–¿Qué actuaciones son prioritarias?

–Si Diego Canga es presidente de Asturias, en el proyecto de presupuestos de 2024 habrá una partida para ejecutar la variante de Cayés acorde a lo que digan los técnicos y con un presupuesto. Habrá otra partida para tener un centro de salud con pediatra en Pruvia. Los vecinos de Pruvia y Fonciello van a los ambulatorios de La Fresneda y Lugones, que están saturados. Es una población joven de 2.700 vecinos que necesita un centro de salud con pediatra.

–¿Cómo valora la inversión realizada por el equipo de gobierno municipal?

–Tiene que ser programada con un proyecto a largo plazo. El Ayuntamiento tiene 9,3 millones de euros en sus arcas de remanente de tesorería. Es un buen dato, pero lo que significa es que los ciudadanos cumplimos con nuestras obligaciones con la administración mientras el equipo de gobierno no cumple con los ciudadanos. No está devolviendo a los llanerenses en prestación de servicios porque no hay gestión. Sus decisiones políticas han sido plantear inversiones mediante la modificación de crédito presupuestario, que se hace en abril, y no puedes poner a los trabajadores de los servicios municipales en esos proyectos hasta el verano. Si todo eso lo haces mediante el presupuesto, el 1 de enero tienes todo en marcha y puedes trabajar de una forma más eficaz. Hay muchas inversiones vinculadas a la modificación que se arrastran sin hacer. Llanera ha perdido trenes imprescindibles.

–¿Cuáles?

–Me refiero a lo que ha perdido en estos ocho años. Deberíamos haber abordado el inicio de los trámites del Plan General, pero por la situación del momento no se hizo y en ocho años un municipio sin norma urbanística acorde a las necesidades del entorno no progresa. En este tiempo hemos perdido que se instalen empresas que fijen población y generen riqueza por no tener suelo industrial. También hemos perdido fondos europeos. El otro día leía que Noreña va a rehabilitar la Casa de Cultura con fondos europeos y yo no veo que Llanera se presente a esas ayudas. Nosotros crearemos una oficina de atención adaptada a colaborar con la agencia de desarrollo rural para captar estos fondos que son del todo fundamentales.

–¿Qué propone para el urbanismo municipal?

–Para que los promotores de vivienda desarrollen el municipio tienen que tener clientes y el Ayuntamiento debe encaminar las políticas a aumentar la población. Hay que colaborar y ser ágiles en la tramitación para otorgar licencias. Que cuando venga un vecino o una empresa no se quede todo en los plazos, porque detrás de esa licencia hay empleo. Ese ciudadano que va a reformar su casa contrata una pequeña empresa que le va a hacer la obra. La agilidad genera actividad económica y riqueza.

–¿Cómo ve las próximas elecciones autonómicas con Canga al frente de la lista del PP?

– Tengo claro que el proyecto del PSOE en Asturias está agotado. Diego Canga representa otra forma de hacer política y en la región se nota un hartazgo de las políticas socialistas.