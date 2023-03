El sacerdote Juan Carrio no seguirá a cargo de la parroquia de Pruvia por deseo propio y pese a que el Arzobispado le pidió que lo hiciera. Hasta que se adopte otra determinación al respecto, asumirá de forma interina la coordinación de la parroquia el vicario episcopal de la zona Oviedo-Centro, José Julio Velasco.

Vecinos de la parroquia habían protestado por lo que consideraban faltas del sacerdote en relación a situaciones como el hecho de llegar tarde a algunos servicios religiosos y otras actuaciones con las que mostraron su disconformidad. No obstante, según ha podido saber este periódico, ha sido Juan Carrio el que ha decidido no seguir al entender que no se daban las condiciones para ello en la parroquia de Santiago de Pruvia.

Tal y como ha podido confirmar este diario fue hace ya dos semanas, al finalizar la eucaristía dominical, cuando el vicario episcopal de Oviedo-Centro, José Julio Velasco, comunicó a los fieles de la parroquia de Santiago Apóstol que "el sacerdote que les acompañó durante los últimos doce años de manera ininterrumpida estima que no se dan las condiciones necesarias de confianza, paz y libre actuación para continuar con el ejercicio de su ministerio pastoral en la parroquia, a pesar de que el señor Arzobispo (en referencia a Jesús Sanz Montes) le pidió que siguiera".

También ese mismo día, José Julio Velasco trasladó a los feligreses que él, como vicario episcopal de Oviedo-Centro, asumiría "de forma interina, hasta nuevo nombramiento, la coordinación de la parroquia con la ayuda de dos sacerdotes".

Velasco se dirigió también a los feligreses para "quedar a su disposición". "Quiero emplazar a todos a continuar con la vida y el ritmo parroquial de igual forma, con normalidad, quedando a su entera disposición", señaló durante su intervención tras la misa dominical de hace justo quince días en la iglesia parroquial de Pruvia.