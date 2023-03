Los bomberos del parque de La Morgal, en Llanera, siguen con las movilizaciones para llamar la atención sobre la "urgente necesidad de reorganización y modernización del servicio de extinción de incendios del SEPA". Y por ello, han iniciado una campaña de envío de cartas a los alcaldes de la comarca del Nora para que conozcan de primera mano su situación, en la que explican sus métodos de trabajo y los problemas derivados de la carencia de medios.

Entre las quejas que exponen, destacan que las dotaciones mínimas "son de tres bomberos por turno. No existe ningún procedimiento operativo para tres bomberos, es imposible apagar un incendio, no es posible rescatar personas en un edificio en llamas y a la vez extinguirlo, tres bomberos no son capaces a llevar una camilla, se necesitan cuatro personas".

Asimismo lamentan que en bomberos de Asturias "contamos con una categoría laboral de auxiliar de bombero, que cobran unos 300 euros menos al mes y hacen exactamente el mismo trabajo, y mantener esta categoría laboral es una rémora para el servicio", puesto que "no están adscritos a turnos de 24 horas, el turno más operativo para un servicio de emergencias y el que tienen todos los cuerpos de bomberos".

Los profesionales insisten en que para conseguir una dotación capaz de extinguir un incendio industrial o para evacuar y apagar un incendio urbano en un edificio de viviendas "necesitamos nueve bomberos". Y ponen el ejemplo de que una dotación de bomberos de Oviedo o Gijón, "son tres parques en el caso de Bomberos de Asturias", que van actuando escalonadamente según llegan dotaciones mínimas "y para cuando lleguen, en un ocho por ciento de los grandes incendios que se dan en Asturias cada tres semanas ya no solucionan nada en muchos de ellos".

Por si fuera poco, denuncian que la plantilla cada día está más envejecida, con una media de edad que supera los 45 años, "y cada año se jubilan un buen puñado de bomberos: actualmente hay 68 vacantes sin cubrir". Frente a ello se topan, aseguran, con la "tajante negativa de aumentar el catálogo de puestos de trabajo, de manera que no crecemos", lamentan. La formación práctica y actualizada "no existe, es online, cuando el trabajo de los bomberos es totalmente práctico y es indispensable una formación en esta línea", alertan. Y "no se han creado puestos de trabajo compatibles, una segunda actividad para todos aquellos que por lesiones, enfermedad o incapacidad por edad puedan seguir dando el 100 por ciento en un trabajo físicamente muy exigente".

Por todo ello quieren alertar a los alcaldes de que "estamos ante un servicio esencial para la seguridad de los asturianos y sus bienes, y este servicio está dejado, abandonado a su suerte". Están convencidos de que para reorganizar el servicio, "sólo hace falta voluntad", y piden la implicación de los políticos para dar un empujón definitivo hacia la mejora de sus condiciones laborales.

Tras protagonizar una manifestación en Siero la pasada semana, ahora han montado en las inmediaciones de las instalaciones de La Morgal lo que han bautizado como "el campamento de la vergüenza", una acampada para recordar de forma permanente que "necesitamos seguridad y eficacia".