María Jesús Delgado, conocida como "Marujina", del restaurante "Michem" de Villabona, en Llanera, recibió en Villaviciosa la distinción al "mérito gastronómico" de la Cofradía de Amigos de les Fabes de Villaviciosa. El acto, en el marco de las Jornadas de les Fabes del concejo maliayés, tuvo lugar este sábado, cuando se entregaron varios reconocimientos, entre ellos, el que recibió esta afamadísima cocinera.

"Estoy muy contenta y agradecida de que se acordaran de mí, porque, además, no me lo esperaba", afirmaba hace unos días a la edición digital de LA NUEVA ESPAÑA de Llanera María Jesús Delgado, ya jubilada, pero siempre pendiente de que siga sin faltar detalle en el negocio que ahora regenta su hijo Miguel. La mujer, de 77 años, explicaba sobre su trayectoria que cuando empezó a cocinar no le gustaba nada de nada. Pero se como se le daba bien, recibía felicitaciones que la fueron "animando más y más" en el restaurante "Michem".

Hoy en día, tanto Marujina como el establecimiento "Michem" y sus actuales responsables son reconocidos en Asturias por su excelente mesa y acumulan distinciones por ello. Ella suma ahora este premio al "mérito gastronómico" que le han concedido e Villaviciosa.