Todo lo que está haciendo la llanerense Esther García Terente desde que llegó el pasado agosto a Estados Unidos con una beca deportiva de instituto como jugadora de baloncesto es por su abuelo materno, José Aurelio. De él se tuvo que despedir con entereza a sus 15 años, sabiendo que tal vez era el último adiós -y lo fue- para coger un avión rumbo a su sueño, competir en la élite y llegar a lo más alto. Y desde que puso un pie en Cleveland (Ohio) no ha dejado de esforzarse, también en lo académico, y el trabajo va dando sus frutos. Es la capitana del equipo de su escuela, Andrews Osborne Academy, que la ha reconocido con varios de sus premios "Phoenix Awards".

"El baloncesto es mi todo y está siendo una experiencia super guapa y tengo que hacerlo bien", dice García Terente desde Italia, donde está pasando unas vacaciones de Pascua con su "roomy", compañera de habitación en la residencia en la que se encuentra este curso. Rápidamente se adaptó al instituto y al equipo, que es la cantera de los Cleveland Cavaliers de la NBA, en el que juega el español Ricky Rubio. Y se colgó el brazalete de capitana por el interés que mostró en todo y su entusiasmo y pasión por el basket.

"Los primeros entrenos éramos muy pocas porque no acababan de llegar y yo, que soy echada para adelante, me interesaba en los entrenos, horarios, hacer partidillos para calentar un poco... Y después de los primeros partidos me lo dijeron y fue genial y estupendo pero también tiene su responsabilidad, más siendo extranjera y en el primer año", explica la joven deportista, vecina de la Urbanización de Soto de Llanera. Pero su personalidad la aupó como líder del equipo.

Un rasgo por el que ha recibido el premio de la Gala de Baloncesto de su escuela como la capitana con más liderazgo y comunicación con sus compañeras y entrenadores, así como la jugadora más valorada de la liga regular y dos menciones por ser la mejor representante de su colegio en los partidos de visitantes, además de ser una jugadora que ama su deporte y da la cara por su colegio. "Siempre quiero que salga todo bien y también me gusta que la gente se esfuerce en dar lo mejor, las apoyo y las animo".

Y todo ello sin dejar de lado el rendimiento académico, con una nota de 98,8 sobre 100, que le cuesta mucho esfuerzo y dedicación. "Compatibilizar las dos cosas es difícil pero cuando tienes tanta pasión y ganas y que ves que tus padres están orgullosos haces lo que sea, además me gusta trabajar y cuando me dan las notas pensar 'esto me lo gané yo'".

La experiencia en Estados Unidos está siendo "espectacular". Es la cuna del baloncesto y "si no fue el primer día, fue el segundo que dije, yo aquí me quedo". Y ese es su plan, terminar el instituto en Estados Unidos para tener la posibilidad de continuar en la liga universitaria. Y el camino hasta llegar aquí parte de Oviedo, en concreto, del Club Deportivo Archivo, en el que se formó desde pequeña perteneciendo al colegio Santa María del Naranco.

Fue su entrenador Albano del Castillo, junto al captador de talentos deportivos para el país norteamericano, Iñaki Heredia, y William Touchard, de la empresa especializada en educación internacional AWEX, los promotores de su aterrizaje en la Andrews Osborne Academy tras elegir entre otros institutos de Carolina del Norte, Connecticut, Nueva York y Philadelphia. Allí se encuentra muy contenta con su desarrollo deportivo y académico es también una de las jugadoras más destacadas y populares.

Y en su casa están "muy orgullosos del esfuerzo bestial que está haciendo y está respondiendo en los estudios", valora su padre, Juan Carlos García González. Destaca además su madurez, ha negociado y conseguido aumentar su beca para el próximo curso con tal de aliviar a su familia de los gastos que genera su traslado "y porque quiere que su hermano tenga las mismas oportunidades, para ella es su vida".

El baloncesto lo es todo para García Terente pero la familia es lo primero. Por eso el recuerdo de su abuelo materno está siempre vivo en su memoria, dándole fuerzas e impulso para cumplir su sueño, competir en la liga escolar estadounidense. "Al principio fue difícil y siempre pienso, 'lo voy a hacer por el abuelo'", concluye.