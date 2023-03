El vehículo eléctrico autónomo, sin conductor, que servirá de lanzadera para comunicar el Parque Tecnológico de Asturias, en Llanera, con la estación de tren de Lugo está de prácticas. Durante el próximo mes se someterá al pequeño autobús a un período de verificaciones técnicas y formación de los pilotos para poder realizar también una conducción manual, tras ser inaugurado el servicio el pasado lunes. Este novedoso modelo de transporte público entrará en funcionamiento a finales de abril con capacidad para 12 pasajeros y con nueve frecuencias diarias para que los más de 2.500 trabajadores del Parque Tecnológico tengan a su disposición este modelo de transporte inteligente y sostenible.

"Es el futuro", decía ayer Jorge Corrales, uno de los empleados del área tecnológica llanerense. "Si no tienes coche sabes que para venir de Oviedo o Gijón tienes esa opción a la estación más cercana y que puede funcionar todo el día porque va y viene, no como ahora. Y si tienes un día el coche en el taller o lo tienes que dejar a alguien, existe esta opción, que está muy bien", valoró.

El nuevo medio de transporte fue protagonista ayer en numerosas conversaciones de trabajadores del parque, quienes pudieron ver al vehículo transitando por los viales y rotondas. Conductores de la compañía Alsa, responsable del desarrollo de este modelo de transporte, realizaron ayer clases prácticas de formación en la conducción y control de la cabina que, tal y como precisa la empresa, puede circular de manera autónoma mediante un sistema eléctrico o "manejados por controles y ordenador por un conductor". También se llevaron a cabo pruebas en uno de los aparcamientos del parque.

En la primera jornada se pudo comprobar que el "vehículo inteligente", que circulará mediante un sistema por satélite con el itinerario ya previamente establecido, cumple con todas las medidas de seguridad, como el freno automático en los pasos de peatones y paradas de pasajeros; o la tecnología de navegación incorporada, que permite al pequeño autobús identificar a otros vehículos, objetos o peatones, así como detenerse en los cruces.

De lo que se trata, según explican desde el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), es de "perfeccionar el servicio para ponerlo ya en funcionamiento" con un período de un mes de pruebas técnicas, por lo que advierten de que se verá "rodar" al autobús por el Parque Tecnológico "pero aún sin frecuencias horarias". Las sesiones de comprobaciones técnicas y de formación de chóferes se extenderán por todo el recorrido, desde el Parque Tecnológico hasta Lugo.

El bus autónomo llega hasta la estación de ferrocarriles dela citada localidad llanerense, donde conecta con las líneas ferroviarias que comunican con Oviedo, Gijón y Avilés, prácticamente, cada poco más de diez minutos. "No lo iba a coger, pero esperaba verlo", señaló Diego Morán, empleado en una de las 120 compañías instaladas en el parque. Su compañero, Álvaro Serrano, comentó "lo interesante y pionero" que es el proyecto, "como una solución para sitios como este, donde no es que haya una afluencia masiva, pero sí es necesaria una conexión de transporte público".

Pocos se ven aún utilizando el nuevo autobús eléctrico lanzadera. Es el caso de Carmen Rodríguez, quien sostiene que "a día de hoy opto por el vehículo porque vengo de Avilés. Si lo hiciesen directo desde Avilés o Gijón, sí lo cogería porque puedes ajustar más el tiempo y también puedes empezar a trabajar desde que te subes". Esta mujer, trabajadora también de una de las firmas de este entorno empresarial, valora que se trata de una opción sostenible y económica "porque no gastas gasolina, ni cambias neumáticos: no hace falta el coche".

También mostró reparos Teresa Gonzalves, temerosa de tomar asiente en el bus autónomo que ayer captó la atención de muchos en el Parque Tecnológico. "Me da miedo, me da un poco de cosa que vaya solo. Sin conductor no me subiré, aunque, en mi caso, me vendría bien porque podría venir en tren desde Lugones, donde vivo, a Lugo. Pero bueno, me es más fácil coger el coche".

Su compañera Tatiana Fernández también descarta la opción de utilizar el nuevo transporte sostenible porque en donde vive, en Las Campas (Oviedo), "tendría que hacer muchos transbordos", señaló. Con todo, cree que se trata de "una iniciativa que está muy bien y resulta interesante". El bus sin conductor, que es pionero en España, sigue por tanto en tiempo de pruebas. El plan es que dentro de un mes comience a llevar pasajeros con total normalidad, con nueve frecuencias diarias, de lunes a viernes, de 07.30 a 16.30 horas.