En la historia de Héctor y Naroa Gorria Rozas hay mucha genética y mucho fondo. Estos mellizos de 18 años, vecinos de Llanera, comparten mucho más que el ADN, ambos tiene pasión por el atletismo y, en el último Campeonato de Asturias, se colgaron las medallas de oro y bronce, respectivamente, en la carrera de 1.500 metros de la categoría sub-20 masculina y femenina. La afición por el fondo les viene de cuna. Sus padres ya practicaron este deporte y fueron los que les metieron desde pequeños las ganas de correr en el cuerpo.

"Con tres años estábamos ya subiendo al monte", recuerda Héctor, que detalla que su primera toma de contacto con el atletismo, además de en casa, fue en las actividades del polideportivo de Posada. Mientras ellos se iniciaban en las distintas disciplinas, su madre hacía pilates. Bien temprano dieron cuenta de sus aptitudes para el atletismo y con ocho años entraron en la Escuela del Club de Atletismo de Llanera.

"Correr me gustó desde el principio pero lo que más es el ambiente que hay", dice Naroa, que es interrumpida por su hermano para decir que "cuando empezó de pequeña ya era muy buena". Ella se sonroja pero él insiste: "Lo hacía todo genial, mientras que yo empecé a destacar con diez años", añade.

Al principio, entrenaban tres días a la semana, pero según fueron creciendo y cogiendo nivel, las sesiones fueron aumentando. "Ahora no sabría vivir sin el atletismo", precisa Héctor, que compagina el deporte con los estudios de Física. Su hermana cursa Biotecnología.

Para ambos el deporte es una vía de escape a la tensión de los estudios, que es su principal prioridad aunque lleven una vida también dedicada al deporte de alta competición, lo que influye en su dieta, ocio y salidas. El buen expediente académico que llevan y los logros en las pistas de atletismo les dan todo lo que necesitan. "Tiene momentos de gloria increíbles y luego la parte de que estás tú contigo, eres tú solo contra tus objetivos. Eso requiere una disciplina, pero es muy satisfactorio y es algo que se puede extrapolar a cualquier otro aspecto de la vida", relata Héctor. Así lo ve ella también. Apunta que "el esfuerzo y el sacrificio es lo mejor que te llevas". Todo les sirve para encarar los momentos difíciles como el pasado Campeonato de España de pista cubierta, en el que Naroa tenía amplías posibilidades de entrar en la final y colocarse en un buen puesto. "Justo me cogí una gripe y no pude completar la última semana de entrenos y no me fue bien", explica. Además, ahora que encara la preparación para el nacional de pista al aire libre, ha sufrido una rotura de fibras en el sóleo. "Estoy empezando a correr ya y haciendo bici para mantener el aeróbico", relata.

Héctor anima a su hermana diciéndole que llegará en perfectas condiciones a la prueba que se celebra en el mes de julio, cerca de la fecha de su cumpleaños, que es el día 26. Él, por su parte, trabaja para conseguir la marca que le permita clasificarse para el campeonato de España. Lo intentará en los 800 y 1.500 metros. "Me veo bien", asegura, motivado. Ambos siguen entrenando con su club de toda la vida, con Rubén Palizas y Juan Carlos Cuervo como preparadores, aunque ahora militan en el equipo de la Universidad de Oviedo, del que el Llanera es filial.

Héctor y Naroa Gorria vinieron juntos al mundo y siguen muy unidos, compartiendo pasión por el atletismo. Al ritmo que van, aún tienen mucho fondo para seguir subiendo al podio.