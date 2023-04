El proyecto de la “Ordenanza Municipal sobre la instalación de terrazas de hostelería en la vía pública del Ayuntamiento de Llanera” no ha recibido ninguna alegación durante el proceso de información pública que acaba de concluir. No ha habido peticiones para modificar el texto inicial ni por parte de negocios, ni de vecinos ni tampoco de organizaciones políticas.

Llanera supera así está fase de exposición pública del texto aprobado inicialmente para la nueva ordenanza sobre la instalación de terrazas de hostelería, que clarifica la normativa al respecto e incide además en su adaptación a los llamados itinerarios peatonales accesibles (IPA). Incluye asimismo los horarios de funcionamiento que podrán tener estas instalaciones en las zonas y vías públicas: hasta las 23.00 horas los lunes, martes, miércoles, jueves y domingos, y hasta la una de la madrugada del día siguiente al de apertura, los viernes, sábados y víspera de festivos. Durante la época fuerte, del 1 de julio al 30 de septiembre, el horario de cierre será hasta la una de la madrugada del día siguiente.

En todos los casos, el montaje y uso de la terraza no podrá iniciarse antes de las 8.00 horas, señala el texto inicial de la propuesta. Y hay una apuesta muy clara sobre los aspectos regulatorios para garantizar la movilidad de los ciudadanos en las áreas con terrazas: en su artículo 8 se refiere a las terrazas en zonas de uso peatonal, a aquellas que se coloquen en vías compartidas o las que pueden ser usadas indistintamente por peatones y automóviles.

"Con carácter general, respetarán un itinerario peatonal accesible adosado a fachada de 1,80 metros. y un ancho de paso libre para vehículos no inferior a 3,50 metros, por ser la anchura mínima libre exigida para los viales de aproximación de los vehículos de bomberos. Dicha anchura permita el tránsito tanto rodado como peatonal, así como el acceso de residentes u otras actividades autorizadas. Si la calle no dispone de ancho suficiente para mantener itinerarios accesibles a ambos lados, previo estudio por los servicios técnicos municipales, el Ayuntamiento definirá un único itinerario accesible acotando el espacio a ocupar por las terrazas. En ese caso las terrazas dispondrán de una correcta señalización mediante la colocación de elemento podo táctil el límite de la terraza", se señala en el texto aprobado inicialmente y que no ha recibido ninguna alegación.