La jira de Santu Firme en Lugo de Llanera tuvo este lunes un aliado de primer orden: el buen tiempo. El sol favoreció la subida de muchos vecinos al área recreativa, tras varios años encadenando jornadas de lluvia para la romería. Por eso, la felicidad de volver se notó desde primera hora, con un ambiente muy animado y festivo en el que no faltaron "la sidra y los buenos amigos", destacó Mariam Casado, rodeada de los suyos.

La jira de Santu Firme comenzó a las 11.00 horas, con la reunión de todos los romeros en la plaza de San Isidro, desde donde partieron hacia el monte por la empinada carretera y con varias paradas para beber por el intenso calor. La Asociación de Vecinos de Lugo de Llanera repartió 120 bollos preñaos, aprovechando muchos de los socios para abonar la cuota. Ya en el área recreativa comenzó la romería, amenizada al mediodía por el grupo "Aroma", al que se sumó el Dj RVS por la tarde.

"Teníamos muchas ganas de fiesta, llevamos viniendo juntos desde el instituto porque es un día para pasar con los amigos", comentó Jorge Corral, mientras escanciaba un culete de sidra. "Además, queremos dar las gracias a la organización, porque lo están haciendo muy bien, esforzándose para que todos podamos disfrutar", añadió el joven, muy orgulloso del trabajo de los colectivos festivos. Fue precisamente la juventud la que más disfrutó del festejo, reunidos por grupos bajo las sombras de los árboles.

"De aquí a la barra tardo por lo menos diez minutos, porque me van parando para hablar y eso presta mucho, es lo mas guapo de estas fiestas locales", señaló Carlos Solar. Además, los llanerenses aprovechan la jira para invitar a amigos de fuera, como le pasó a Álvaro Arenas, de Madrid, que este lunes descubrió las bondades de una buena romería asturiana. "Me llama la atención todo, la gente, la comida, la sidra, la alegría que hay y lo variopinto que es todo", indicó.

La jira también animó a muchas familias a llevar a Santu Firme viandas para el almuerzo. "No veníamos desde antes del covid, porque estos últimos años hizo muy malo, así que estamos con muchas ganas", señaló Gladys Carballo. En familia y con amigos se reunió la pandilla de Arturo Pérez, con cenador, mesa y bancos para disfrutar de un festejo en el que no faltó la sidra: "Había muchas ganas, venimos todos los años aunque llueva así que con este día, si no veníamos, era para matarnos", dijo María José Aladro.

Este grupo también echa en falta algunas de las viejas tradiciones de la jira de Santu Firme, como el "árbol del lacón" o la acampada en la víspera. "Se levanta un eucalipto engrasado y lleva el lacón el que suba más alto. Cuesta, no es fácil", explicó Pérez, quien se llevó la pata de cerdo en dos ocasiones. En cuanto a las tiendas de campaña de la noche antes, lo tienen claro: hay que retomarlas. "El año que viene nos quedamos", afirmó Aladro mientras la grababan en vídeo como prueba testimonial.

La fiesta está organizada por la Asociación Cultural y de Festejos Amigos de Lugo, en colaboración con el Ayuntamiento. Fue el primer gran encuentro social del año en Lugo que se cerró con mucho éxito y ganas de más: "Ya estrenamos temporada de fiestas", confirmó Yasmin Beovidez.