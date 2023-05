En Llanera, la pasión por la gandería se mama desde la cuna. Que se lo digan a los niños que participan en la Escuela de Pequemanejadores, que este martes realizó el primer ensayo para el desfile de San Isidro, que tendrá lugar el próximo sábado a las 12.00 horas. Y el amor por las vacas lo viven hasta los que no han nacido en una casa con explotación ganadera, como es el caso de Daniel Pozo, de 14 años, un apasionado del trato animal.

"No sé porqué pero desde que me apunté hace dos años aquí sigo, me gustan mucho las vacas y a lo mejor me hago ganadero", resumió el adolescente, vecino de La Vega. Tampoco tiene vacas Omar Suárez, vecino de Arlós de 13 años, pero asegura que le apasionan y ya sabe de sobra cómo llevar la ternera para que no se escape, "sujetando bien el cabezal".

Con algo más de experiencia, Saúl Fernández, de 12 años y natural de Bonielles, detalló cómo conseguir que la ternera no se ponga nerviosa ni se escape, "hay que llevarla con confianza y si se quiere ir, te pones a un lado, flexionas las piernas y tiras". En el caso de la que el animal "se ponga bravo", los tres convinieron que lo mejor es llevarla "atada en corto". "Y si es buena, con la cuerda larga y confianza", remató Pozo.

El simulacro de desfile comenzó en el recinto ferial de Ables, donde el director de la cita, Eliseo López, fue colocando a todos los animales y dando indicaciones no solo a los pequeños, también a los padres para que todo se desarrolle de la mejor manera. "Ayudáis a ‘falala’ un poco pero vais cerca del público para que vayan ellos solos, que son los protagonistas".

Tras unas vueltas por el ferial, comenzó la ruta hasta una ganadería de Ables custodiada por la Policía Local. Y, salvo algún momento en el que los animales se pusieron nerviosos por los ladridos de los perros, no hubo incidente alguno. "Estamos muy ilusionadas de ver cómo lo disfrutan los niños y la ilusión que les hace a ellos, incluso niños que no tienen ganaderías. Es bonito que sepan cómo se cuida a los animales y cómo es el día a día en una ganadería", señaló María Mon, una de las preparadoras en manejo animal junto con Belén López.

Son ellas las que llevan tiempo preparando a los pequeños, que comienzan acudiendo a la ganadería para conocer y adaptarse a los animales. Luego, una vez que congenian, empiezan a dar paseos por la propiedad todos los días durante dos o tres horas. Así es cómo cogen soltura para el manejo sabiendo que con los animales nunca hay riesgo cero pero también aprenden como lavar las reses, peinarlas y secarlas y, sobre todo, "a respetarlas y cuidarlas como hacemos los ganaderos".

Las novillas son domadas por las preparadoras y son llevadas por los niños con más experiencia. " A alguno de los pequeños le vamos dejando que pruebe para que se anime a seguir". Y todo parece indicar que la Escuela de Pequemanejadores continúa su éxito porque cada año son más los chavales que se animan a participar y cada vez llo hacen mejor. Aún tienen estos días para seguir practicando pero visto lo visto lo tienen completamente dominado. En Llanera, la ganadería es pasión.