"Asturias y Llanera necesitan un cambio", coinciden el candidato regional y el local del PP, Diego Canga y Silverio Argüelles, respectivamente. Y por eso este mediodía ambos se han comprometido a sacar adelante algunas de las "prioridades" que consideran "inexcusables" para el concejo. Lo hicieron en un encuentro con vecinos y empresarios del polígono de Silvota, "el mejor de Asturias", como indicó su presidente, Pablo García Vigón, antes de recordar que "las áreas industriales son infraestructuras básicas para la generación de riqueza y empleo, no hay mejor política social que invertir en ellas".

Canga y Argüelles están de acuerdo en la urgencia de desarrollar la ley de polígonos y de una unidad mixta de gestión para estas entidades, y a mayores, aseguraron que en cuanto uno y el otro lleguen al gobierno "desarrollaremos la ciudad del transporte en el polígono de Silvota, porque no es de recibo la situación de tráfico y de camiones aparcados en esta zona". "Anunciar una zona deportiva en Silvota como ha hecho el alcalde Gerardo Sanz es una ocurrencia sin sentido", criticó Argüelles, quien garantizó que, de llegar a la Alcaldía, "los clubes de rugby y atletismo tendrán su espacio, pero no en la zona industrial". Se refería así Argüelles a los equipamientos deportivos planteados por el regidor socialista de Llanera sobre terrenos de la zona de Silvota que la Entidad Estatal de Suelo (Sepes) tiene que entregar al municipio en concepto de cesión por el desarrollo del polígono industrial, una cesión pendiente desde hace décadas y un espacio al que, según el gobierno local, legalmente no se podría dar otro uso que el planteado.

El candidato del PP a la Alcaldía de Llanera también se comprometió a "ampliar este polígono de la mano de los empresarios, para atraer iniciativas con alto valor añadido que ayuden a fijar población", y criticó a renglón seguido que "este equipo de gobierno local no ha concurrido a ninguna subvención europea" para dinamizar su tejido económico. Es más, "hay 10,2 millones de euros de remanente de tesorería y eso es un fracaso en la gestión", remató Silverio Argüelles.

Diego Canga por su parte puso el acento en "la sangría demográfica y el paro al alza" en el Principado, motivos que "me han impulsado a presentarme a la presidencia regional" y que "si nosotros no ganamos, van a seguir aumentando". Y para ello esgrimió el hecho de que "nosotros sí sabemos cómo gestionar los fondos europeos", porque "queremos avanzar a dos patas, y no a la pata coja como ha hecho hasta ahora Adrián Barbón recibiendo sólo fondos Feder pero sin tramitar solicitud para todo el mundo de ayudas que hay en Europa".

Para Canga se trata de una cuestión de "voluntad política y de gestión", y no de una falta de dinero, porque por ejemplo en el caso de las variantes de Cayés y Posada, que supondrán sacar el tráfico de estos dos núcleos de población, "el coste es asumible, hay fondos para ello". De tal manera que "me comprometo ante ustedes a relanzar estos dos proyectos que llevan décadas empantanados en cuanto llegue a la presidencia", subrayó Canga ante varias decenas de asistentes al acto en Silvota. A mayores, Silverio Argüelles garantizó que "tendrán a los vecinos de Llanera manifestados en Oviedo si esas dos obras no se ejecutan inmediatamente". Lo mismo indicaron para el enlace de la AS II con la "Y" en el alto de Robledo, que "ya estaba presupuestado en tiempos de Sergio Marqués", ante las quejas de los vecinos por los atascos en los accesos al municipio "que nadie atiende". Canga se comprometió igualmente a ponerse manos a la obra cuanto antes con la limpieza de los ríos para evitar las inundaciones recurrentes en el polígono.

Y avanzó que en breve presentará un programa de reducciones fiscales "muy ambicioso" y que "encantará sobre todo a los autónomos". Y avanzó además que "cuando sea presidente contaré con una persona con discapacidad en Presidencia de forma permanente para que nos aconseje sobre todas las necesidades del colectivo", indicó a preguntas de Juan Majada, fundador de la asociación "Llanera Sin Barreras".