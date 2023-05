Sanz plantea Pando como posible alternativa para la ubicación del centro de transportes de Llanera

El gobierno local de Llanera trasladó ayer que ha planteado a los empresarios de Silvota una alternativa para ubicar el aparcamiento de camiones que reclama el colectivo. Sería viable, por ejemplo, habilitar espacio para ello en el futuro polígono de Pando, pues en los terrenos que se piden en Silvota no es posible urbanísticamente ni ese suelo admite una modificación de planeamiento para permitir ese uso, sostiene el ejecutivo llanerense. Se trata de una superficie ubicada en la parte trasera del hotel Silvota que forma parte de una cesión al municipio por parte de la entidad estatal Sepes y cuyo destino solo podría ser el de una dotación de uso público con unas determinadas características.

"El aparcamiento para camiones en esos terrenos no es viable, pero vamos a buscar una alternativa compatible con la norma urbanística. Lo que trasladamos a los empresarios es que esa opción que barajaban de poner el centro de transportes en los terrenos que Sepes va a ceder al Ayuntamiento no es viable ni admite modificación, pero que eso no significa que no se puedan buscar alternativas que den el mismo servicio", dijo el alcalde, Gerardo Sanz, tras reunirse con los empresarios, acompañado por técnicos municipales.

El Ayuntamiento proyecta en ese área un equipamiento público deportivo, en principio con destino a la práctica del rugby y del atletismo. El regidor insistió en su disposición a dar con una alternativa para el centro de transportes que quieren los empresarios, bien dentro del propio polígono de Silvota, "si hubiese un sitio compatible", o en el exterior, "que sería además lo deseable, porque se podría crear un espacio de aparcamiento municipal, que diera servicio no solo a Silvota, sino también a Asipo, al Parque Tecnológico e incluso a vecinos de Llanera que tengan un camión y no encuentren zonas para aparcar". "Por eso, en el futuro desarrollo del nuevo polígono de Pando habrá un terreno dotacional que pueda ser susceptible de albergar ese uso", concluyó.

El gobierno local realizó estas consideraciones a través de una nota. Posteriormente, la Asociación de Empresarios del Polígono de Silvota (Asemposil) hizo también público un comunicado en el que explica que durante la reunión se hizo entrega al alcalde "de un informe urbanístico que concluye que la instalación de un centro de transportes en Silvota se adapta y cumple de manera estricta con lo legalmente previsto en la normativa vigente".

El encuentro se celebró a petición de los empresarios y con la presencia del presidentes de la cooperativa de transportistas Vascop, Marcelo Álvarez Álvarez, y de la patronal Cesintra, Alejandro García Monjardín.

En esta cita celebrada a petición de los representantes empresariales, los responsables municipales "trasladaron verbalmente la imposibilidad legal de acometer una dotación, sin duda necesaria para el polígono, pero contraria a lo previsto en el planeamiento urbanístico", señala el colectivo empresarial. "Ante esta discrepancia de criterio, y sin haber tenido acceso a un documento que justificase esta postura, los empresarios de Silvota propusieron someter a consulta vinculante de Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) la propuesta contenida en el informe entregado, alternativa que fue rechazada de forma tajante por el alcalde y los técnicos municipales presentes", dice el comunicado de Asemposil.

Según el colectivo, ante esta postura, los empresarios "expresaron acatar aunque no compartir la posición adoptada por el Ayuntamiento, haciendo una llamada a reconsiderarla y a habilitar un equipo de trabajo estrictamente técnico con la asociación que ha gestionado de manera exitosa el polígono Silvota desde hace más de tres décadas".

Los empresarios instieron en que "no hay otro interés" que "dar pasos adelante de forma consensuada y constructiva, siempre desde el respeto institucional, buscando en todo momento lo mejor para Silvota y para el concejo de Llanera". "Si nuestra propuesta finalmente no tiene cabida legal, por supuesto que recibiremos de buen grado otras opciones, pero antes debiera acreditarse la negativa de la Comisión de Urbanismo a aceptar un planteamiento que humildemente consideramos respeta la legalidad urbanística".

La reunión entre Sanz y los empresarios se celebró el jueves, previamente al acto que luego tuvo lugar con los candidatos autonómico y municipal del PP, Diego Canga y Silverio Argüelles, respectivamente, en Llanera, y en el que estos prometieron levantar una ciudad del transporte en Silvota.