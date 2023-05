La xatina pinta "Rebelde" no tenía ese nombre en su carné. Pero las pequeñas Noa Díaz, de cinco años, y Ángela Rodríguez, de 10, no dudaron en bautizar al animal sobre la marcha, porque "estos días vimos que era muy juguetona", explican con desparpajo. Ellas dos son parte de los cincuenta "pequemanejadores" que este sábado han despertado la admiración del público en el desfile ganadero de San Isidro, entre Posada de Llanera y el recinto ferial de Ables. Una novedad introducida el año pasado para ir fomentando la vocación entre los más jóvenes del concejo que ha contado con una gran aceptación, con cada vez más niños interesados en tomar la salida con una vaca del ramal, bien atada para que no se escape y desfile al paso ante cientos de vecinos y curiosos.

Noa y Ángela, como el resto de niños, han practicado con devoción los últimos 15 días, con sesiones diarias después de clase para aprender a sujetar el animal, mantener la separación con el resto de integrantes de la marcha y hacer que las vacas y xatos se paren cuando se tienen que parar y caminen cuando toca. "¿Si se nos da bien? Se nos da súper", aseguraba Ángela mientras aguardaban en el cruce de Posada para enfilar la larga recta de la localidad. "Rebelde" quería retozar, pero "la tenemos bien amaestrada, ya nos conoce y nos obedece", indicaban a coro, enfundadas en las camisetas verdes del desfile y con un chubasquero por encima, porque el patrón de los labradores tuvo a bien regar con contundencia los campos durante más de una hora antes del desfile. El chaparrón cedió al orbayu y después a un sol y calor de justicia, de manera que todos los chiquillos pudieron recibir el aplauso de sus vecinos. Valeria Puente, de 10 años, abría el desfile junto a Saúl Fernández, de 12. Ella es de Arlós y él, aunque nació en Sobrescobio, lleva ya mucho tiempo viviendo en Bonielles, y ambos tienen vacas en casa: de leche Valeria y de carne Saúl. Y pese a que los mayores son de natural pesimista con respecto al futuro del sector, los dos lo tienen claro: "Queremos ser ganaderos". "Es que me encanta", apostillaba la joven manejadora para despejar cualquier duda, ante la mirada orgullosa de su padre. Las primas Aroa Lastra y Alba Rodríguez se animaron a participar porque la segunda ya lo hizo el año pasado. "Así que este año vine con ella, una experiencia nueva", indicaba Aroa. La clave para que el desfile sea un éxito reside en "hacer saber a la vaca quién manda, al final es fácil". Como también lo fue para las hermanas gemelas Marta y Cristina Reguera, ambas de Lugo, que en su casa tienen "ovejas y conejos, así que vinimos a probar con las vacas". Y el resultado ha sido tan bueno que "el año que viene volvemos". Todos ellos, en perfecta sincronía, llevaron al rebaño por el centro de Posada, entre semáforos y pasos de cebra, acompañados de cerca de 700 ejemplares de otras especies: ovejas carranzanas, cabras, caballos, gochos, vacas de la raza Asturiana de los Valles, parejas de bueyes, mulas y burros. La imagen de San Isidro viajó a bordo de una carreta, primero con chubasquero y luego sin él, y además de los animales se pudo ver varios carros del país cargados de productos de la huerta y de hierba, así como algunos aperos antiguos de labranza con los que se hizo una exhibición por la tarde: viejas sembradoras, arados y una atropadora de hierba, todos ellos a tracción animal. Pese al barullo de mugidos, balidos, relinchos y alguna que otra coz, no hubo que lamentar más que la travesura de una cabra despistada empeñada en dejar el rebaño, y todos los animales llegaron sin mayor problema al recinto de Ables. Allí también se festeja la cita con una feria de maquinaria agrícola, puestos de venta de aperos, albardas y comida de todo tipo, juguetes para los niños y una gran barraca para tomar algo, con cientos de asistentes a lo largo de toda la jornada. Y dentro del recinto ferial comenzaron las transacciones ganaderas ya durante la tarde del sábado, con unas 4.000 cabezas de ganado a la venta solo en la primera sesión y la previsión de que fueran muchas más durante todo el fin de semana. El alcalde de Llanera, el socialista Gerardo Sanz, se emocionaba viendo semejante despliegue de poderío agrario y ganadero. "Estamos muy satisfechos; aunque amagó con llover y había gente que pensaba que no podíamos salir, lo conseguimos: la ganadería es muy dura y las vacas comen llueva o nieve", reflexionaba. Este año además los operadores internacionales pueden salir con las vacas directamente desde el recinto de Ables sin necesidad de pasar por el mercado de la Pola para garantizar la trazabilidad de los animales. "Hemos obtenido de la Consejería la certificación oficial que nos acredita para ello, y confiamos en que ayude a abaratar los costes de transporte y a subir los precios que se paguen en origen a los ganaderos", especificaba. Dos camiones de tratantes franceses esperaban para cargar los animales que compren a lo largo de los dos días de feria, y las previsiones son "muy buenas", adelanta Sanz. Como muy buena ha sido la concurrencia de público y animales, fruto de "un interés que crece año tras año" y que pone a Llanera en el corazón de la ganadería regional por derecho propio.