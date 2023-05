Ramón Rodríguez, natural de San Cucao, es director del Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) y responsable del nacimiento de "Cartafueyos de Llanera", publicación de carácter anual que aborda historia y actualidad del concejo y cuyo primer número ha visto recientemente la luz. Bajo la dirección de Rodríguez, cuenta en esta ocasión con siete colaboradores (Antidio Martínez Álvarez, Álvaro Álvarez Gascón, Alfredo Rodríguez Iglesias, Chema Martínez, Julio García-Maribona Rodríguez-Maribona, Abel González Rodríguez y Héctor Pérez Iglesias) y la idea es que emn torno a ella pueda nacer una asociación cultural que contribuya a garantizar la continuidad de esta iniciativa. La revista puede adquirirse en la librería Parquesol de Posada.

-¿Cómo surge "Cartafueyos de Llanera"?

-Esta publicación es la sucesora de "Perxuraos", de la que salieron nueve números entre 2012 y 2020 creo recordar. Comenzamos en aquel momento con la revista porque Llanera es un concejo, digamos, no muy atendido por la bibliografía de finales del siglo XIX y principios del XX. Sí la hay de los concejos más importantes y de otros que no lo eran tanto, pero de Llanera no había mucho escrito. Y sentía ya entonces una especie de obligación de hacer una revista que tocase muchos aspectos del concejo, la historia por supuesto, pero también la actualidad. El proyecto de "Perxuraos" decayó en 2019, se agotó. Y ahora de nuevo entendía que era mi obligación crear otra revista con la misma idea y que tiene otro título, que es "Cartafueyos de Llanera".

-¿Por qué ese nombre?

-Son muy conocidos los "Cartafueyos" de Fermín Canella y es un título que a mí me enlaza un poco con lo asturiano. "Cartafueyos de Llanera" son papeles de Llanera y es un título interesante. Queremos seguir trabajando en la línea de estudiar y comunicar la historia de Llanera y, de hecho, ya para el número del año que viene tengo varios artículos comprometidos. Uno de ellos, que yo creo que va a ser muy interesante, es un estudio sobre los encomenderos del obispo de Oviedo en Llanera. Habrá otros, entre ellos uno sobre las familias importantes del municipio en el antiguo régimen. A la vez quiero que nos ocupemos también de la Llanera actual y de algo que es muy importante: de las tradiciones, las costumbres, las fiestas. Es una forma de luchar por el patrimonio de Llanera. Y me gustaría que esto no fuera un proyecto personal, sino que en torno a la publicación se creara una asociación que mantenga esto y siga trabajando en ello.

-No hay mucho escrito sobre Llanera. ¿Cuál es la causa?

-Ciertamente no lo hay. Llanera estuvo íntimamente vinculada a Oviedo desde la monarquía asturiana. De hecho la Capilla de Villanueva fue un regalo de la reina Urraca al obispo de Oviedo. Y se supone que los reyes de Asturias tenían esto como un terreno de presencia de la monarquía asturiana. Esto lo sospechamos, hay que investigarlo más. Y después fue territorio de obispalía, dependiente de Oviedo. Con la desamortización de Felipe II lo compra el Ayuntamiento de Oviedo y estamos dependiendo de Oviedo o en íntima unión con Oviedo hasta 1820 más o menos. Esa es una historia rica. Hay que tener en cuenta que Llanera era el solar de los Valdés, una de las familias fundamentales de la baja Edad Media asturiana. Llanera jugó también un papel muy importante en otras etapas, como la industrialización de Asturias, a finales del siglo XIX, cosa que ya se sabe, pero ahí conviene también profundizar bastante en la historia. La fábrica de explosivos, Cerámicas Guisasola, las potentes minas de Villabona, Santufirme... Llegó a haber casi 400 mineros trabajando en Llanera y esas minas duraron hasta los años sesenta del siglo XX. No entiendo por qué Llanera no se acogió a lo de los fondos mineros porque en realidad fue un concejo minero.

-El municipio tiene un gran patrimonio arquitectónico, aunque en diferente estado de conservación.

-Es un concejo que tiene cosas muy interesantes, muchas iglesias, palacios…. Desgraciadamente se estropeó mucha arquitectura popular. Aquí había casas mariñanas a montones y todas se tiraron o se transformaron desfigurándolas. Este un concejo tan bien situado, en el centro neurálgico de Asturias, y con los polígonos y las autopistas quedó bastante tocado en este sentido de la conservación del patrimonio... Pero aún así hay unos rincones todavía con arquitectura popular que es interesante y que se mantiene. En San Cucao, por ejemplo, hay una arquitectura indiana preciosa, además del palacio de Villanueva, la Torre de los Valdés, la casa de Carmen Polo, que no de Franco... De Carmen Polo Martínez-Valdés, porque son los Martínez-Valdés los propietarios. San Cucao es un pueblo muy interesante.

-Tiene mucha historia...

-De hecho, las dos parroquias potentes del concejo eran San Cucao y Lugo, aunque el Ayuntamiento ya estaba en Posada desde la Edad Media. Posada viene del "pausata" latino, que significaba una parada, una posada, un sitio donde dormir. Esto está en el camino real de Oviedo a Avilés y como esta situación estratégica ya la vieron en la Edad Media, aquí pusieron la capital del concejo. Aunque, como digo, las dos parroquias más importantes eran Lugo y San Cucao.

-Explíquese.

.Por poner un ejemplo, los padrones del Antiguo Régimen se custodiaban en la Torre del Pico, que era la Torre de los Valdés. San Cucao, al igual que Lugo antes de la Guerra Civil, tenían unas iglesias impresionantes, fuera de lo común, que desgraciadamente quedaron machacadas. En San Cucao los muros se mantienen, la de Lugo fue destruida por completo.

-Antes se ha referido a investigar más la vinculación entre Llanera y la monarquía asturiana. ¿En que línea ya que la documentación es escasa?

-Un poco en la de la arqueología. En Villadeveyo, en Villanueva... El problema es que hay muy poca documentación, que tienes que recurrir a indicios más que a otra cosa y que lo único que puede prestar una ayuda más firme es la arqueología. La arqueología está ayudando en los últimos años a casi reescribir una parte importante de la historia antigua y medieval de Asturias. Y sería un poco por ahí.

-Habla de Villanueva y Villardeveyo.

-Qué pasa en Villanueva.... Que es una "vila nova". ¿Qué pasa en esa capilla? Que ahí seguramente casi con toda seguridad hubo una capilla prerrománica anteriormente. Tenemos también la iglesia de San Miguel de Villardeveyo. Los lugares paganos que se cristianizan en muchos casos pasan a denominarse San Miguel porque se consideraba que San Miguel era el que daba patadas a los demonios... Este tipo de cosas ayudan a indagar sobre la historia... Los titulares de algunas iglesias de Llanera son muy curiosos. En Posada, la parroquia se llama San Salvador de Rondiella, que fíjémonos que nombre tan evocador y tan importante, San Salvador. Un caso aparentemente anómalo es el de San Cucufate y en los primeros inventarios de las reliquias de la Cámara Santa había reliquias de San Cucufate... Son santos muy evocadores, también Santa María de Lugo, el nombre de una iglesia que anteriormente se ubicaba en un punto donde probablemente hubo templo desde el siglo III después de Cristo.

-Se refiere a la ubicación del templo de Lugo destruido en la Guerra Civil.

-Sí, la iglesia estaba donde se están haciendo excavaciones, en la zona donde está el antiguo cementerio y la antigua Casa rectoral, que se conserva. Es una zona absolutamente sensible arqueológicamente hablando, porque debemos tener en cuenta que la iglesia hereda algo anterior y era centro neurálgico. De hecho las excavaciones están cruzando el camino al otro lado de lo que fue la iglesia, las últimas de la arqueóloga Esperanza Martín están allí.

-"Cartafueyos de Llanera" habla de historia y también de actualidad. ¿Cómo ve Ramón Rodríguez el futuro del municipio?

-Llanera es un caso singular en materia de empleo, pues tiene unos 14.000 vecinos pero suma más de 20.0000 empleos, personas que tienen su empleo en polígonos y otros centros de trabajo del concejo. Es una cosa muy llamativa y creo que única en Asturias, al menos con una diferencia tan importante entre población y empleo. La situación privilegiada de Llanera ya la vieron probablemente antes de los romanos, pero desde luego la vieron clarísimamente los romanos, que hacían concluir en Lucus Asturum las vías que iban para el norte y también al este y al oeste. Esta situación privilegiada de Llanera viene siendo así desde la antigüedad y es fundamental para el futuro del concejo. Creo que el municipio tiene un futuro importante por delante, aunque lo digo con todas las cautelas, porque si hacer de de profeta fue siempre complicado, hacer de profeta en estos tiempos es mucho más complicado todavía. Pero vamos, Llanera reúne todas las condiciones en cuanto a situación estratégica y comunicaciones por autovía y tren, circunstancias que influyen bastante. Y creo que a Llanera hay que darle más movimiento cultural, aunque a veces son cosas complicadas... En todo caso, el futuro es prometedor, es bueno y lo que hay que hacer es sacar partido de esa buena situación en todos los aspectos, el económico, urbanístico...

-Hay un auge residencial en la zona rural del municipio.

-Sí, Ables, por ejemplo, está absolutamente de moda, San Cucao tiene miniurbanizaciones respetuosas entorno y viene mucha gente de fuera. También dentro de San Cucao, en Tuernes, se están haciendo muchas casas nuevas. Y además como primera vivienda.

-¿Qué opina de la idea de que se cree un equipamiento para el concejo que acoja una muestra de piezas arqueológicas de Lucus Asturum?

-Se está contemplando la idea de hacer algo en Soto de Llanera. Pienso que sí se podría hacer, un espacio de ese tipo, siempre en conexión con el Museo Arqueológico de Asturias.

-La revista elige como logo la famosa "Placa de cancel" que se encuentra en el Museo Arqueológico de Asturias.

-Sí, esta y el Ara de los lares viales son las grandes piezas de Llanera que hay en el Arqueológico. Estuve dándole vueltas a mil cosas y pensaba también en el Ara de los lares viales de Lugo, pero es menos lucida. La "Placa de cancel" es una pieza que nos habla de nuevo de lo importante que tuvo que haber sido Lucus Asturum. La arqueología lo va descubriendo, pero falta mucho por excavar.