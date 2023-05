Impresionado y sobrecogido. Nadie sale indiferente de la exposición de realidad virtual "Ponte en mi piel", de la Semana contra la LGTBIfobia de Llanera, tras ponerse las gafas de realidad virtual y sentirse cómo las personas que sufren acoso por su orientación sexual o de género. La muestra, organizada por la concejalía de Dinamización Social y Comunitaria, se puede visitar en la Casa Participa de Posada hasta este próximo viernes, día 19.

"Uff es lo único que puedo decir y soy una persona del colectivo de 55 años y he pasado por situaciones como esa o incluso peores pero es muy impresionante", dijo Gustavo García, presidente de la Asociación LGTBI de Llanera "Xuntes y Diverses", que acudió este martes a la apertura de la muestra.

Es el sentir general del público que ha pasado por la exposición tras ver mediante realidad virtual tres escenas de acoso. La de una niña lesbiana de 11 años con sus padres, un joven transexual de 17 años que sufre bulliying y Juan, un adulto cuyo novio sufre una agresión física.

"Lo que queremos es generar empatía porque estamos saturados de recibir información y llega un punto que, inconscientemente, no empatizas y ponerte en la piel de esas personas es la única manera de poder sentirte como ellos", explicó Laura Bertero, de la productora "De los Cobos", autora de la muestra.

Y hay reacciones de todo tipo. Desde la persona que no puede seguir con las gafas puestas debido a la emoción, el que se las quita ante lo invasivo de la situación, los que no se creen que estas situaciones puedan ocurrir en la actualidad o los que, directamente, no quieren verlo. "Pasa con gente del colectivo, que dicen que ya lo saben pero después de ponerse la gafas salen llorando y al día siguiente vienen con más amigos", detalla Daniel Ramos, también de la productora.

Además, una de las cosas que más gusta al público es que la exposición virtual finaliza con noticias sobre personas que se han enfrentado o denunciado situaciones de acoso contra el colectivo LGTBI "muy esperanzador".

La exposición de realidad virtual se completa con una muestra de paneles sobre la historia LGTBI de España con algunos de sus exponentes como Federico García Lorca, Los Javis o Gloria Fuertes que ha sido cedida por la dirección general de Juventud del Principado de Asturias. Y van a recibir visitas del alumnado de instituto del concejo, a quienes tratarán de concienciar "para que actúen cuando lo vean y no participen silenciosamente", señala Bertero.

La exposición se puede visitar hasta el viernes en la Casa Participa de Posada de 10.00 a 14.00 horas y, por las tardes, de 16.00 a 20.00 horas, con entrada libre. Una muestra que, según la edil del área, Isabel Fernández (Podemos) "no va a dejar a nadie indiferente".