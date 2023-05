La edil de Dinamización Social y Comunitaria de Llanera, Isabel Fernández, encabeza la lista de Podemos tras ocho años de coalición con el gobierno del PSOE.

–¿Cuáles son las primeras medidas que tomaría si llega a la Alcaldía?

–Coordinar las distintas áreas para lograr una programación común teniendo en cuenta a todos los departamentos. Contratar el personal necesario para llevar a cabo el refuerzo de los servicios sociales y por unificar y centralizar toda la información en una oficina de atención a la ciudadanía.

–¿Cómo valora este mandato?

– En este Ayuntamiento hay dos partidos gobernando y dos formas de hacer política muy distintas, yo gestiono seis áreas municipales y la carga de trabajo me impide estar al tanto de lo que hace el socio de gobierno. No fluye la información ni hacia afuera ni entre nosotros y eso me hace tener una visión muy condicionada.

–¿Propuestas?

–Una oficina de atención a la ciudadanía, abrir los colegios públicos de 7.30 a 18.00 horas, reforzar los servicios sociales que ahora mismo llevan un retraso de 15 días para una cita, crear una Oficina Municipal de Vivienda, debatir la política forestal y crear una Oficina de Vida Independiente., así como atraer el turismo de proximidad y mejorar el transporte público.

–¿Qué puede aportar al municipio?

–Después de ocho años creo que ha quedado demostrada mi capacidad de diálogo. No tengo especial interés en colgarme medallas y salir en la foto, creo necesario el trabajo entre todas las fuerzas para solucionar los problemas del concejo, una visión distinta de lo que es la igualdad de oportunidades entre personas que viven en cualquier parte del concejo.