El grupo de música “Mala Suerte”, nacido en Llanera en la década de los ochenta del pasado siglo XX, celebra el 30.º aniversario de la publicación de su álbum “Toda mi fortuna”, de 1993, con un concierto en el parque de Posada el 10 de agosto, que reunirá a los integrantes originales de la formación y al que se sumarán otras actividades conmemorativas.

“Estamos muy contentos, encantados y con ilusión, tenemos un grupo de Whatsapp y no paramos de poner cosas”, explicó Nacho Felipe en la presentación del concierto junto al alcalde, Gerardo Sanz, y la edil de Cultura, Eva María Pérez, en el centro social de la urbanización de Soto de Llanera, en Pruvia, donde también anunció que el disco se encuentra disponible en las plataformas digitales como Spotify.

Es precisamente en este núcleo del concejo donde en 1982 comienza la actividad de la banda, en la casa de Felipe. Aún a día de hoy su vecino le recuerda lo mucho que ensayaban. “’Nachín, mucho tocasteis’, me dice siempre”. Él era la voz y guitarras, su hermano, Luis, estaba a la batería, su vecino, Toño Ruisánchez, al bajo, y el ovetense Dani León, con las guitarras y coros.

“Dani es un guitarrista de sesión de primer nivel, ha estado con Avalanch, Real Straits o con Fran Juesas, entre otros muchos, y es profesor de la guitarra de la Derrame School”, detalló Felipe, quien también ha seguido vinculado a la música como profesor de guitarra y en grupos como “Los Ministros”, “Blues Rangers” o en la banda “Chicos Listos” de Pablo Moro.

La iniciativa de celebrar los 30 años de la publicación de “Toda mi fortuna” surge de un encuentro casual entre Felipe y el regidor, quien confesó ser un gran fan de la banda cuando era un crío. Nace la propuesta y los cuatro miembros de “Mala suerte” cogen el guante y comienzan a ensayar.

Lo hacen por internet, a través de Zoom, ya que Luis Felipe y Toño Ruisánchez viven en la actualidad fuera de Asturias. “No te puedes escuchar a la vez porque hay algo de retardo pero cada uno por sí mismo sabe qué tiene qué hacer”, comenta. Además, todos han organizado sus vacaciones de verano para poder hacer dos ensayos en persona antes del concierto, que será a las 20.00 horas, en el parque de Posada.

“Mala Suerte” tocará sus grandes éxitos como “Sin apuntar”, “Sé lo que quiero”, “Europa” o “A tu lado”, que fueron producidos por el grupo y el ya fallecido Pedro Bastarrica, “el mejor”, dijo Felipe. Un disco que consiguieron grabar tras ganar el Concurso de Maquetas de Los 40 Principales y que supuso el último paso del grupo.

“El grupo dejó de hacer cosas sin ningún motivo, pensábamos que habíamos triunfado y vendría una gira pero si no te pones a trabajar no funciona, esto es un mensaje para los jóvenes, grabar la maqueta es el principio, no el final”, afirmó Felipe.

Pero el 30.º aniversario del disco ha reunido de nuevo a la banda, que vive estos ensayos previos con mucha ilusión y algo de nostalgia. “Parecen nuestros hijos”, señaló en tono jocoso Felipe mientras observaba la fotografía del grupo que ilustra el disco. “A lo tonto pasó la vida”, añadió.

Y treinta años después se juntan de nuevo para ofrecer en Posada de Llanera un concierto de aniversario en el que prometen darlo todo con su propuesta de pop-rock que, según dijo Felipe, con el paso del tiempo se han dado cuenta que es más rock que pop, “urbano y cañero”, concluye Felipe.