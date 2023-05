Al mal tiempo buena cara y esa fue la que le pusieron ayer a la jornada los muchos vecinos y visitantes que acudieron al recinto de la Casa de Cultura de Lugo para disfrutar de la Jornada en Familia en Llanera por mucho que la lluvia aguase el comienzo de la jornada, en la que finalmente el cielo dio tregua durante varias horas. Aunque los chubascos arreciaron a primera hora, el Ayuntamiento montó igualmente todo el operativo para poner en marcha el programa de actividades para que los más pequeños pudieran disfrutar de todos los juegos preparados especialmente para ellos. En cuanto amainó, se sucedieron los bailes y los hinchables gigantes se llenaron de niños y niñas deseosos de probarlos. En muchos casos, padres y madres también se animaron a subir con sus hijos.

"Ya no va a llover más", decía la edil de Festejos, Eva María Pérez, sobre las doce del mediodía, entre la afirmación y el deseo de que así fuese para que se pudiera celebrar la tradicional comida de hermandad y convivencia que forma parte de esta cita anual que es ya una seña de identidad en el municipio de Llanera.

El tiempo aguantó, las familias pudieron sentarse a comer al aire libre y disfrutar de las viandas que cada uno trajo de casa y también de la paella que de manera gratuita repartió el Ayuntamiento. La paellada, de la que se entregaron unas quinientas raciones, se recogió en las pequeñas carpas con mostrador que el Consistorio instaló para la ocasión y que resguardaron platos y arroz de las inclemencias del tiempo.

El ambiente, pese a que el tiempo no acompañase en exceso, era de alegría, buen ánimo y ganas de disfrutar en el entorno verde y de gran belleza de la Casa de Cultura de Lugo. "Llanera no para. Llanera es felicidad y la comparte en jornadas como esta dedicada a la familia. El tiempo al final respetó para poder disfrutar de unas horas para los pequeños y mayores con actividades dinámicas, divertidas, en las que todos pueden participar. Ahora más que nunca debemos compartir momentos con los más pequeños de casa, tiempo que quizás en el día a día no tenemos, y que es fundamental. Y tengo que agradecer a la concejala de infancia, Susana García, que siempre pone especial empeño en esta jornada y al verdad es que ha sido todo un éxito", explicó el alcalde, Gerardo Sanz, que acudió ataviado con una sudadera con el logo de la fiesta, que se representa con un globo aerostático y multicolor.

Es precisamente el globo aerostático que cada año se instala en el prado trasero de la Casa de Cultura una de las grandes estrellas de esta fiesta familiar. Ayer, de nuevo, se formaron grandes colas para probar una experiencia que "no da miedo", según quienes ya se habían subido, porque la cesta, anclada al suelo, coge poca altura y enseguida desciende. Lo que no bajó ayer, pese al tiempo, fueron las ganas de fiesta ni el grado de éxito de una de las celebraciones más entrañables del concejo.