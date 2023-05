Silverio Argüelles (Robledo, Llanera, 1976) es el candidato del Partido Popular a las elecciones en Llanera. Empresarios, secretario general del PP en el municipio y miembro de la dirección autonómica del partido como vicesecretario de Política Territorial, está convencido de que “se pueden hacer las cosas mucho mejor”. Enamorado de su concejo natal, lleva casi toda la vida involucrado en la vida asociativa llanerense, con especial querencia por el deporte. “Es el mejor lugar para vivir”, sostiene, y apuesta por “recuperar la cercanía con los vecinos”.

-¿Con qué objetivo se presenta el PP a las elecciones en Llanera?

-Con el de hacer una Llanera mejor para para los vecinos, una Llanera en la que he nacido y que es un lugar excelente para vivir. Aspiramos a cambiar el municipio para mejor: creo que se pueden hacer mejor muchísimas cosas y debemos de recuperar esa cercanía que la administración local está perdiendo con los ciudadanos. Eso se hace en la calle, a mí nadie me va a encontrar en un despacho. Los vecinos ya me conocen todos para bien o para mal, y yo soy un enamorado de Llanera y de la vida en Llanera. Quiero construir un municipio mejor desde el punto de vista de las asociaciones, desde el ámbito deportivo, cultural y empresarial. El Ayuntamiento es el principal motor que puede tener un municipio para generar economía y actividad, riqueza y empleo, y por lo tanto un lugar mejor para vivir y que nuestros hijos se queden se queden aquí.

-¿Qué es lo más urgente?

-Lo primero es escuchar. Llanera tiene varios retos por delante, y el primero es el urbanismo. Llevamos perdido todo este siglo en este ámbito y urge buscar medidas transitorias porque no podemos esperar a que finalicen los trabajos del Plan General de Ordenación Urbana. Si desarrollamos medidas transitorias va a implicar que podamos desarrollar los polígonos industriales, y por lo tanto vamos a poder atraer empresas que generen economía, riqueza y empleos de calidad. No puede ser que determinadas empresas salgan de Llanera porque no tienen suelo, y estamos viéndolo: una empresa se ha ido a Oviedo, otra recientemente a Siero, y no estamos siendo capaces de ponernos a disposición de los emprendedores. Hay que conseguir inversiones, talento, economía internacional y empleo. Y eso te permitirá también construir viviendas, porque a la gente le gusta vivir cerca de donde trabaja. Llanera no está cohesionada ahora mismo para generar esa vitalidad. En nuestro en nuestro programa electoral vamos a llevar una serie de propuestas para recuperar nuestro patrimonio histórico, nuestros caminos antiguos y nuestras sendas, crear otras nuevas y nuevos caminos que unan Llanera y que tejan las parroquias entre sí. A través del ocio también se genera economía y empleo, vitalidad en la hostelería, visitantes… Hay numerosos recursos en absoluto abandono porque el actual gobierno de Gerardo Sanz es un gobierno de foto, un gobierno de selfi.

-¿Qué quiere decir?

-Que van, se hacen una foto y desaparecen. En todas las actividades que se han organizado en los últimos tiempos las partes que intervienen se quejan de lo mismo: que nadie les ha llamado. Y con quien tienes que hablar es con la sociedad, con los comercios, con hosteleros con los vecinos… no estamos consiguiendo conectar las parroquias unas con otras. Nosotros tenemos un lema de campaña, “Llanera entre todos” y eso incluye a nuestros vecinos, a los comercios, a los hosteleros, a los ganaderos, a las pequeñas empresas, a las medianas y a las grandes. Aquí no sobra nadie, todos somos necesarios y es la manera de que las cosas salgan bien.

-¿Cuál debe ser el desarrollo urbanístico de Llanera?

-Llanera es el mejor sitio para vivir, tenemos una ubicación estratégica. Tenemos que hacer compatible residir en zona rural con las residencias en altura, y para eso hay que tener un plan de municipio. Una de nuestras propuestas será que en todos los núcleos de la zona rural la parcela mínima para edificar sean mil metros. Siero hizo una modificación urbanística hace años en este sentido, y ahora está generando población de calidad y más recaudación para el Ayuntamiento. Eso es tener un plan, pero el gobierno de Gerardo Sanz ha hecho lo contrario. Se rescindió el contrato de redacción del PGOU cuando llegaron al gobierno, se judicializó, se preparó otro contrato que se recurrió y se adjudicó finalmente en febrero de este año, y el resultado es que hemos perdido ocho años por el capricho del alcalde. Si yo llego a la alcaldía no va a haber más retrasos, buscaremos soluciones temporales para poner Llanera en marcha. Para eso se necesita un gobierno ambicioso y con las ideas claras, que confíe en los técnicos municipales.

-¿Y en la zona industrial?

-Hay que ampliar Silvota porque el nuevo polígono de Pando no tiene sentido. La ampliación de 400.000 metros tiene que hacerse de la mano de los empresarios, y hay que hacer una ciudad del transporte en Silvota. Tener la ocurrencia de poner el campo de rugby una pista de atletismo en un polígono industrial no tiene sentido, nadie entiende por qué. Los clubes tendrán unas instalaciones dignas con el PP, porque tenemos para ellos un proyecto ambicioso, que les dé todo lo que necesitan. Los empresarios de Silvota están dolidos, porque no se les está haciendo ningún caso. En 2007 la ministra Carme Chacón y el consejero Buendía firmaron un acuerdo en Madrid proponiendo esto mismo. Lo único que vemos que los socialistas son unos mentirosos. Si yo soy alcalde ahí se hará esa ciudad deportiva. Y todos los clubes deportivos tendrán su espacio digno de un municipio de Llanera.

-Las variantes siguen pendientes…

-Habría que preguntar al PSOE. He estado reunido con los vecinos de Cayés, y les decía que me da vergüenza a hablar de este tema. Si el próximo gobierno del Principado es el de Diego Canga, habrá una partida en los presupuestos del 2024 para las variantes. Y si no lo es y yo soy el alcalde de Llanera, y sigue sin haber una partida para la variante de Cayés, Llanera se movilizará en Oviedo, y les meteremos allí los camiones. Es una vergüenza que los gobiernos socialistas sigan riéndose de estos vecinos.

-¿La variante de Posada?

-Estamos con lo mismo, los consejeros vienen a reírse de nosotros, y el alcalde, en vez de ponerse en frente, se ríe con ellos y luego se hace el herido. Eso ya no cuela. Esta es una obra de competencia autonómica, como lo es la conexión de la ASII con la Y en el alto de Robledo; la variante de Cayés y la de Posada. En Posada hay una inseguridad enorme con más de 15.000 vehículos al día pasando por el centro. Para Posada pueda ser una ciudad cómoda para vivir, hay que sacar el tráfico. El problema es de voluntad política: el Principado ha desbloqueado una partida de 20 millones de euros para ampliar la autovía de Bobes, y aquí en 20 años no se ha hecho nada.

-¿Ocurre lo mismo con el suelo industrial?

-Es una vergüenza lo que se hizo con el secuestro de dos millones de metros y liberando ahora 400.000. Lo que hay que hacer es liberarlos todos, y Llanera tiene que ser autónoma para hacer sus planteamientos al Principado y colaborar. ¿Por qué se urbaniza la Zalia y Bobes? ¿Por qué en Llanera nunca hay para meter un euro?

-¿Qué proponen en el ámbito social?

-Es fundamental y va a ser una de nuestras principales preocupaciones. A los servicios sociales hay que darles una vuelta porque se están metiendo en sus partidas muchas cosas que no son de servicios sociales. La economía de platino, la de nuestros mayores, puede ser un motor muy importante para generar economía, y en Llanera lo vamos a hacer. Tenemos varias ideas, como la creación de talleres de teatro o de radio para conectar a los jóvenes y los mayores. Debemos aprovechar esa experiencia de los mayores. En Lugo tenemos pendiente por otra parte la construcción de viviendas sociales, que si uno se lee el convenio tienen que tener el final de obra en diciembre de 2024 y aún no hay ni anteproyecto. Si no, el convenio decae. Y ahí es donde iba el centro de día, con lo que volvemos al engaño: su no hacemos las viviendas, no tenemos centro de día. El PP hará el centro de día en Posada, en las antiguas oficinas de Contratas Iglesias. Y eso será inmediato, porque sólo hay que reformar el edificio, si no, pasará como con las variantes.

-¿Y para la juventud?

-Somos un concejo muy joven y los jóvenes son el futuro. Tenemos que empezar por los colegios, es necesario conectarlos todos, sean públicos, privados o concertados. Hay un abandono absoluto por parte de la administración autonómica en lo que se refiere al mantenimiento de las instalaciones educativas en Llanera, mientras en otros municipios se costean. Tenemos que trabajar mucho con las Ampas en ayudas, en conciliación. Y hay que trabajar mucho con la Formación Profesional: en nuestro instituto buscaremos la manera, en colaboración con los empresarios, para formar a los en lo que se necesite para que no se vayan fuera, porque aquí tienen trabajo. Es necesario ampliar la oferta formativa. Y tenemos que hacer instalaciones deportivas en todas las localidades para que puedan disfrutar de forma sana de su tiempo de ocio. Quiero que mis hijos disfruten de Llanera como yo lo hice.