El actual alcalde y candidato socialista de Llanera, Gerardo Sanz Pérez, ha mantenido reuniones con los clubes y asociaciones de deporte de Llanera para explicarles el proyecto ya en marcha de el espacio multideportivo de Silvota.

Este espacio va a ocupar 20.000 metros cuadrados de los 100.000 disponibles para espacios libres que han de ser de uso deportivo no lucrativo, existentes en el polígono de Silvota. Creado hace 40 años, Silvota no había sido aún recepcionado por el Ayuntamiento de Llanera ante, entre otras cosas, la indecisión por el uso de estos terrenos, que son de espacios libres para el ayuntamiento. “No pueden dedicarse a otros usos que no sean estos, por ley, con lo cual cualquier otro interés aquí no tiene cabida”, dijo el regidor. En el resto del espacio disponible, se realizarán otro tipo de instalaciones que no necesitan grandes infraestructuras, relacionadas con el ocio, el deporte y los juegos tradicionales.

Para Gerardo Sanz Pérez “había que buscar un uso útil para Llanera, ya que dejarlo en un solar libre solo serviría para causar gastos de desbroce y siega". "El espacio multideportivo será utilizado por deportes singulares, es decir, aquellos que aunque tienen una práctica destacada en el concejo, no reciben tantos apoyos como otros. Por eso este espacio recogerá peticiones largamente demandadas. Un campo de rugby, pistas de atletismo, e instalaciones que puedan ser utilizados para Tai_Jitsu o tiro con arco”, destacó el candidato del PSOE a la reelección.