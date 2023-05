Marisa Menéndez es la cabeza de lista de Vox en Llanera para las próximas elecciones municipales, una responsabilidad que asume tras haber anunciado previamente su renuncia, y tras varias reuniones con el nuevo presidente regional.

–¿Cuáles son las primeras medidas que tomaría en caso de alcanzar la alcaldía de Llanera?

–En primer lugar mantendremos y mejoraremos los servicios públicos actuales en el municipio. Pondremos por nuestra parte todos los medios que sean necesarios para que tanto en los núcleos urbanos como en las zonas rurales del concejo se facilite entre otras cosas una conectividad a Internet de alta velocidad, adecuada a los tiempos y que permita fijar población en el municipio.

–¿Cómo calificaría la gestión municipal en el último mandato?

–Desde mi grupo destaco la falta de transparencia y comunicación con los vecinos por parte del equipo de gobierno. Todo se transmite a través de las redes sociales, con lo que les interesa a ellos destacar de forma parcial.

–¿Quiénes le acompañan en la candidatura de Vox en Llanera?

–La candidatura está integrada por personas trabajadoras y muy ilusionadas en trabajar por Llanera. He procurado sumar a gente de la mayor parte de las parroquias que componen el municipio para poder atender todas las demandas de los vecinos de todo el concejo.

–¿Qué puede aportar usted al municipio?

–Sobre todo un conocimiento profundo del mismo, soy de Llanera de siempre y todas mis raíces también. Y por supuesto voy a intentar cumplir todas las demandas que me trasladen los vecinos. Vox y yo no prometemos nada que luego no podamos cumplir.