A puntadas con el hilo y la aguja, remachando costuras y cortando telas. En esas andan la Asociación Amigos de los Exconxuraos de Llanera y la modista Natividad Rodríguez, preparando la indumentaria para la celebración de la fiesta medieval del concejo, que tendrá lugar el primer fin de semana de julio. Una cita que se ha convertido en uno de los eventos de mayor éxito en el calendario festivo estival de Asturias.

"Lo que hacemos son recreaciones de la vestimenta medieval, no son disfraces de fantasía", explica la costurera, que también alquila y vende trajes en su tienda de confección de Posada. En ella se reúne todos los sábados con los miembros de la asociación para preparar nuevos trajes medievales.

Para que la ropa siga fidedignamente las normas y modas de la época medieval, Rodríguez ha hecho un amplio estudio en los últimos años a través de dibujos, documentación, representaciones de tumbas nobiliarias, fachadas, tapices o cuadros. Todo ello para obtener un detallado conocimiento de la vestimenta que se usaba en los tiempos de los Exconxuraos, a comienzos del siglo XV, cuando los vecinos se rebelaron contra al señorío jurisdiccional de la sede episcopal ovetense y fueron excomulgados.

"Lo primero es buscar el material adecuado, porque no todo vale. En esa época se usan materiales naturales como la lana o el lino. El algodón, por ejemplo, tardó un poco más en llegar a España. Y no usamos tejidos sintéticos, como mucho para un forro o una prenda interior que no se vea", explica Rodríguez.

Tampoco compran botones. Todos están hechos en base al mismo tejido de la prenda o con un garbanzo forrado con tela. "También trabajamos los complementos de pasamanería y las cremalleras. Por ejemplo, no las utilizamos porque hacemos todos los cierres con cordones o botones, cuya moda empezó en 1340. Son antiquísimos, aunque antes eran de hueso", detalla la modista y estudiosa de la moda medieval.

La indumentaria se completa con tocados, que, en el caso de las mujeres, son casi de obligado cumplimiento. "En esa época el pelo no se enseñaba. Es un complemento espectacular cuando se luce en conjunto con las túnicas", comenta Rodríguez. Hay trajes de todos los tipos. Unos más sencillos, para representar a las capas populares de la población con modelos de campesina, por ejemplo. Otros incluyen brocados o pieles, para recrear a la clase nobiliaria.

De hecho, Rodríguez ha manufacturado un par de trajes, de mujer y caballero, cuya tela muestra un blasón. "En aquella época la moda ya era una forma de comunicación", destaca la modista. También cosen trajes para la infancia, aunque este año están más centrados en los de adultos. "Hice bastante de caballero", desvela. Además, la modista es conocida por lucir uno de los trajes más llamativos de los Exconxuraos desde hace unos años. "Es muy glamuroso. La verdad es que la gente solo me ve ya con ese vestido", reconoce.

Como Rodríguez es la que más sabe de moda medieval en Llanera, todos los sábados acuden vecinos a su taller para sumar nuevas prendas al armario de los Exconxuraos. Hay algunos que ya van por su tercer o cuarto traje. "La mayoría estamos renovando el vestuario y venimos con Nati porque es la que nos guía en los talleres para que sea lo más fiel posible", comenta Juan Luis Pérez Isla, miembro de la Asociación Amigos de los Exconxuaros, creada en 2006.

El colectivo, además, estrenará estandarte este 2023. Ya se lucirá este mes de junio en la fiesta medieval de Hospital de Órbigo (León), cita a la que acude la asociación por primera vez, invitados de manera oficial por el Ayuntamiento.

Además del taller de costura, en Llanera también organizan otro tipo de cursos para preparar la fiesta de los Exconxuraos, entre ellos de baile medieval, caligrafía medieval o fotografía.

Los miembros de la Asociación Amigos de los Exconxuraos están muy motivados con la nueva indumentaria que han creado para estrenar este año, con la idea de potenciar el festejo en base a la calidad de la ropa que lucen en actos festivos como la ya tradicional cena medieval. Es algo que también quiere la modista. "Me esfuerzo con los trajes porque quiero levantar el nivel y prestigio de los Exconxuraos, que la gente vea la ropa y me copie para el año siguiente", concluye Natividad Rodríguez, impaciente porque llegue ya la gran cita festiva del año en Llanera.