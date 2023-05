Gonzalo Bengoa, hasta ahora edil por IU, y que logra de nuevo el cargo de concejal tras haber concurrido con la coalición Convocatoria por Llanera IU-Más País-IAS, se convierte en llave de gobierno en Llanera. El PSOE ha mantenido los 8 concejales del último mandato, pero los dos partidos de la derecha suman también 8, con la subida del PP, que logró 6, y la de Vox, que obtuvo 2. Así las cosas, en el caso de que la derecha se aliase para optar a hacerse con el gobierno local, el voto de Bengoa sería decisivo para decantar la Alcaldía hacia uno u otro lado.

Preguntado acerca de los resultados electorales y el hecho de que su postura podría decidir si el gobierno de Llanera cambia, Bengoa explicó que mañana se reúne el Consejo Político de IU y que a partir de ahí hará un análisis de la situación. Sí señaló, no obstante, que a la vista de los resultados, "IU será quien podrá marcar las políticas de izquierda que necesita Llanera".

"Izquierda Unida no está satisfecha por los resultados obtenidos en Llanera. Esperábamos crecer y el resultado no se corresponde al trabajo realizado estos cuatro años por IU ni a la campaña electoral que hemos tenido, en la que además la valoración unánime de todos cuantos colectivos, asociaciones y vecinos con los que nos reunimos fue que había un gobierno que ni escucha ni resuelve. A partir de ahí: los resultados dicen que Llanera no quiere a un partido con mayoría absoluta; e IU sigue con el mismo objetivo que, viendo los resultados de ayer , será quien podrá marcar las políticas de izquierda que necesita Llanera", explicó.

La situación que las urnas han dejado en Llanera tiene cierto paralelismo con la dibujada tras las elecciones en Asturias. donde el socialista Adrián Barbón, con 19 diputados, necesitará de los tres logrados por IU-Más País-IAS para mantener la presidencia del Gobierno. De este modo sumaría 22 escaños frente a los 21 que alcanzan juntos los dos partidos de la derecha, el PP de Diego Canga, con una espectacular subida que logra 17 parlamentarios para los populares, y el auge también de Vox, que crece hasta los 4 diputados. Para armar una mayoría que dé estabilidad al ejecutivo del Principado, Barbón también requeriría contar con el apoyo de Podemos y el escaño logrado, lo que haría una suma de 23 diputados en la Junta, la mayoría absoluta necesaria para sacar adelante cuestiones de calado en el Parlamento.

El líder autonómico de IU y candidato a las elecciones, Ovidio Zapico, ya manifestó ayer, una vez conocidos los resultados de las elecciones, su intención de "escuchar" a Barbón y de dejar la puerta abierta a la entrada de la coalición en el Gobierno de Asturias. Aunque Zapico ha sugerido sus intenciones en el ámbito autonómico, en el caso de Llanera, Gonzalo Bengoa, llave de gobierno, no se ha pronunciado sobre si querría o no formar parte de un ejecutivo de coalición en el concejo.

Será el Consejo Político de IU el que analizará mañana todos los escenarios, el autonómico y los locales. Bengoa explicó este lunes que esperará a su celebración antes de hacer cualquier consideración sobre su posición de llave de gobierno en el concejo. Su acta de concejal junto a las 8 del PSOE alcanzaría las 9 que fijan la mayoría absoluta en una Corporación con un total de 17 ediles y en la que PP y Vox reúnen tras las elecciones de ayer un total de ocho.