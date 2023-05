Silverio Argüelles, cabeza de lista del PP de Llanera a las elecciones municipales del pasado domingo, presentará candidatura para la Alcaldía una vez llegue el pleno de investidura, tal y como confirmó ayer a LA NUEVA ESPAÑA. Lo hará por "responsabilidad con el proyecto, con los vecinos y los votantes". Pero, salvo un giro inesperado, en el que una alianza de los dos partidos de la derecha (populares y Vox) contara también con el apoyo del único concejal de IU, Gonzalo Bengoa, el bastón de mando seguirá en manos del socialista Gerardo Sanz. No obstante, en las próximas semanas deberán ir despejándose algunas de las incógnitas que dejan las urnas en el escenario político del concejo.

En los comicios del domingo el actual regidor logró ocho concejales. El PP ha subido a seis y Vox a dos. IU mantiene el que tenía en una Corporación conformada por 17 ediles. Así las cosas, la suma del bloque de la derecha daría ocho concejales, igual número que los que reúne el PSOE. Pero los socialistas mantendrían el gobierno y la Alcaldía, porque la legislación explicita que se elegirá como regidor al candidato de la lista más votada salvo que otras fuerzas logren conformar una mayoría absoluta. Es decir, sumar nueve. Para ello, el concejal de la coalición, Gonzalo Bengoa, tendría que votar a favor de la investidura del candidato que presentase la derecha, siempre en el supuesto de una hipotética alianza entre populares y Vox de la que sus protagonistas ni siquiera han hablado.

La cabeza de lista de Vox en Llanera, Marisa Menéndez, valoró ayer de nuevo de manera muy positiva los resultados de su formación, puesto que duplican su número de concejales. Pero consideró que es "prematuro" hablar de bloques de alianzas en la derecha del concejo o de si existe la posibilidad de que se sume al PP para plantear una alternativa a la Alcaldía.

No se ha hablado del asunto ni ha habido contactos de ningún tipo al respecto de momento, precisa la candidata de Vox. Por su parte, Gonzalo Bengoa ha señalado que esperará al Consejo Político que IU tiene previsto celebrar para analizar los resultados electorales autonómicos y locales.

"Izquierda Unida no está satisfecha por los resultados obtenidos en Llanera. Esperábamos crecer y el resultado no se corresponde al trabajo realizado estos cuatro años ni a la campaña electoral que hemos tenido, en la que además la valoración unánime de todos cuantos colectivos, asociaciones y vecinos con los que nos reunimos fue que había un gobierno que ni escucha ni resuelve", señaló Gonzalo Bengoa acerca de lo logrado por su candidatura.

"A partir de ahí: los resultados dicen que Llanera no quiere a un partido con mayoría absoluta; e IU sigue con el mismo objetivo que, viendo los resultados del 28M, será quien podrá marcar las políticas de izquierda que necesita Llanera", explicó, sin mayor concreción acerca de si se plantea o no dar su apoyo al PSOE, la posibilidad de entrar en el gobierno con los socialistas u otras opciones.

Silverio Argüelles, por su parte, avanza que presentará candidatura, aunque también admite que es prematuro hablar de alianzas y de situaciones que pueden tener un contexto autonómico y nacional. "Yo voy a presentar mi candidatura, voy a ser responsable con los votantes del PP de Llanera y con el proyecto que durante la campaña he presentado. Voy a recoger el acta y presentaré esa candidatura a la Alcaldía y entiendo que es lo que toca. A partir de ahí todo lo demás está en el tejado de quien ha ganado las elecciones", dijo el cabeza de lista de los populares, en relación a Gerardo Sanz, al que censuró su falta de "músculo democrático para dialogar" y dar participación a los grupos municipales.

"Quien ha demostrado en esta legislatura que acaba que no es capaz de hablar es Gerardo Sanz, que con los grupos municipales no ha tenido ningún tipo de comunicación, de trabajo en conjunto, ni siquiera para los retos que tenemos por delante y que son comunes a toda Llanera. Para hablar del concejo siempre estamos dispuestos con todos los grupos. Todo lo que sea hablar de Llanera, del programa electoral y los retos que el municipio tiene por delante vamos a estar ahí, en la oposición, en el gobierno o donde nos toque, como hemos hecho siempre", añadió Argüelles.

Reconoció además no estar satisfecho con los resultados obtenidos por el PP en el concejo pese a la subida, porque "cuando uno se presenta a las elecciones, trabaja, escucha a toda la sociedad y espera ganarse su confianza". No obstante, y pese a incidir en que Sanz tiene un "problema de escucha", sí que "está claro que los vecinos optan por darle el apoyo y eso hay que respetarlo".

Por su parte, Gerardo Sanz valoró ayer que "la izquierda gana en Llanera" y, respecto a posibles escenarios de contar con IU en el gobierno local que prevé constituir el mes próximo, no fue explícito. "El PSOE de Llanera tiene una ejecutiva, un secretario general que liderará ese proceso de posibles pactos que pueda haber. Será decisión del partido. Yo trasladaré mi propuesta, que es que lo que Llanera necesita es no parar, porque ha cogido velocidad de crucero estos últimos años. Así que hay que evaluar aquellas opciones sean favorables para que no pare, no echar tiempo en modificar ya decisiones tomadas o recapitular cosas", dijo.