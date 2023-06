El Partido Popular de Llanera reclama a Gerardo Sanz, alcalde socialista en funciones, una "disculpa y rectificación pública por su acusación al PP de entrar en una finca de su familia". "Parece ser que no ha ratificado la denuncia ante la Guardia Civil, que todo fue una estrategia el día de las elecciones", dice la formación a través de un comunicado.

Los hechos se produjeron el pasado 28 de mayo, día de las elecciones municipales y autonómicas, cuando la finca frente al domicilio de Sanz, parte de la propiedad familiar, amaneció con una pancarta del PP con el lema "Vota PP" y una que parecía de otros comicios con el lema "Vota PP Foro". La Guardia Civil retiró las pancartas y Sanz calificó de muy grave lo ocurrido al haberse invadido los límites de su intimidad familiar y tener que haber accedido a una propiedad privada para colocarlas. Los populares se desvincularon de lo ocurrido y lo lamentaron a través de un extenso comunicado.

Ahora afirman que la denuncia ante la Guardia Civil "no ha sido ratificada" y anuncian que en el caso de que Sanz no pida disculpas y lo haga de manera pública, iniciarán "medidas legales" contra el regidor en funciones.

"Ningún miembro de la candidatura del PP ni de la junta local realizó los hechos de los que se nos acusan. Ante el señalamiento en jornada electoral de nuestro candidato y secretario general, Silverio Argüelles, en las acusaciones vertidas por el representante del PSOE, se iniciarán las medidas legales correspondientes en defensa de su honor y su imagen. Entendemos que no todo vale en política y que estas falsas acusaciones no solo dañan la imagen de unas siglas, sino la honorabilidad y la imagen de una persona con una trayectoria intachable. Lamentamos que el representante socialista y actual alcalde no haya actuado con el talante esperado y que corresponde al cargo que ostenta en nuestro Ayuntamiento, acusando con vehemencia a nuestro secretario general cuando este le contactó telefónicamente la misma mañana de la jornada electoral para denunciar los hechos sucedidos en su propiedad, ofreciendo su apoyo y el de todo el Partido Popular, desvinculando a este o a cualquiera de sus miembros en lo acontecido", dice la nota de los populares.

Añade el PP que sigue "a la espera de la recepción de la supuesta denuncia presentada por Sanz ante la Guardia Civil, amenaza realizada en presencia y con fotos de la Guardia Civil retirando las pancartas". Y considera que "ante todo lo explicado, el PP de Llanera exige al principal representante del PSOE la retirada de las falsedades vertidas y acusaciones el día de la jornada electoral, esperando con ello entablar una relación cordial, de consenso y constructiva para la legislatura que indica, por el bien de todo el municipi

También le sugiere el PP a Sanz que no recoja el acta de concejal si no rectifica. "Es el momento de que Gerardo Sanz demuestre que está a la altura de las circunstancias, de que en política no todo vale. Llanera está por encima de las personas que la representamos. Si estamos ante una denuncia interesada el día de la fiesta de la democracia, consideramos que el próximo 17 de junio no debería de recoger el acta de concejal", dice la nota.

Las pasadas elecciones dejaron un escenario en Llanera que dio la victoria al PSOE, a la candidatura encabezada por Gerardo Sanz, que logró 8 concejales y 3.246 votos. El PP obtuvo 6 ediles y 2.487 votos. IU logró un concejal y Vox dos, despareciendo de la Corporación Ciudadanos y Podemos. Salvo una alianza entre PP y Vox y que IU diese su voto al bloque de la derecha en la sesión de investidura, Sanz volverá a hacerse con el bastón de mando en una Corporación de 17 ediles y que tiene establecida la mayoría absoluta en 9 concejales, suma necesaria también para conformar una alternativa a la candidatura más votada.