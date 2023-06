El caso de las pancartas aparecidas en casa del alcalde en funciones de Llanera, el socialista Gerardo Sanz, el pasado 28 de mayo, caldea el ambiente político en Llanera. El Partido Popular reclamó este domingo a Sanz, candidato del PSOE a la Alcaldía, una "disculpa y una rectificación pública por su acusación al PP de entrar en una finca de su familia". "Parece ser que no ha ratificado la denuncia ante la Guardia Civil, que todo fue una estrategia el día de las elecciones", dijo la formación a través de un comunicado.

Los hechos se produjeron el pasado 28 de mayo, día de las elecciones municipales y autonómicas, cuando la finca frente al domicilio de Sanz, parte de la propiedad familiar, amaneció con una pancarta con el lema "Vota PP" y una que parecía de otros comicios con el lema "Vota PP Foro". La Guardia Civil retiró las pancartas y Sanz calificó de muy grave lo ocurrido al haberse invadido los límites de su intimidad familiar y tener que haber accedido a una propiedad privada para colocarlas. Los populares se desvincularon de lo ocurrido y lo lamentaron a través de un extenso comunicado.

Ahora afirman que la denuncia ante la Guardia Civil "no ha sido ratificada" y anuncian que en el caso de que Sanz no pida disculpas y lo haga de manera pública, iniciarán "medidas legales" contra el regidor en funciones.

"Ningún miembro de la candidatura del PP ni de la junta local realizó los hechos de los que se nos acusan. Ante el señalamiento en jornada electoral de nuestro candidato y secretario general, Silverio Argüelles, en las acusaciones vertidas por el representante del PSOE, se iniciarán las medidas legales correspondientes en defensa de su honor y su imagen. Entendemos que no todo vale en política y que estas falsas acusaciones no solo dañan la imagen de unas siglas, sino la honorabilidad y la imagen de una persona con una trayectoria intachable", dice la nota de los populares.

También le sugiere el PP a Sanz que no recoja el acta de concejal si no rectifica. "Es el momento de que Gerardo Sanz demuestre que está a la altura de las circunstancias, de que en política no todo vale. Llanera está por encima de las personas que la representamos. Si estamos ante una denuncia interesada el día de la fiesta de la democracia, consideramos que el 17 de junio no debería de recoger el acta de concejal", señala el comunicado.

Por su parte, Sanz replicó que "la Guardia Civil estuvo en mi casa, comprobó el tema, retiró las pancartas y yo ratificaré la denuncia cuando estime oportuno".

Consideró además que en el PP de Llanera deberían estar preocupándose por saber quién y cómo colocó las pancartas y determinar cómo es posible que el responsable del hecho las tuviera.

"Si tengo pancartas del PP aquí en casa, ¿de quién son? En el PP tenían que preocuparse de saber quién fue quien las colocó, porque si tienen controladas las pancartas tendrán que saber quién las tenía y quién pudo haber sido el que entró en mi casa. Esa es la cuestión, muy fácil. Que se preocupen de buscar quién fue el que entró en mi casa", concluyó.