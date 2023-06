"Sin música no se puede vivir y no solo animo a los críos, también a los mayores porque tocar música ayuda en la psicomotricidad y hace funcionar el cerebro", dice Leonel Duarte, profesor de batería de la Escuela Municipal de Música de Llanera, ubicada en Posada, para animar a grandes y pequeños a matricularse para el próximo curso en las diversas clases que se imparten en el equipamiento, que es uno de los emblemas culturales del concejo con más de 300 alumnos este año académico.

Aunque la preinscripción ha finalizado, el coordinador de Cultura, José Antonio Solar, señala que aún hay plazas libres y, por lo tanto, la matrícula está abierta a todos los interesados, que disponen de una amplia oferta de instrumentos. El próximo curso se impartirá canto clásico y moderno, bajo eléctrico, clarinete, conjunto coral, flauta, guitarra clásica y eléctrica, percusión y batería, teclado, saxofón, piano, lenguaje musical, música y movimiento y acordeón cromático y diatónico.

Este último instrumento, por ejemplo, ha registrado una alta demanda de estudiantes en los últimos años, sobre todo, desde la pandemia. "Los nenos ya no vienen con una idea equivocada como la que nos inculcaron a nosotros que el acordeón era Steve Urkel o 'Los pajaritos', además hay muchísima vuelta a la verbena después del covid y también por las músicas latinas y el reggaeton que están de moda", explica la profesora de acordeón, Olga Méndez.

Esta clase también cuenta con muchos alumnos adultos, algunos por encima de los 80 años. Nunca es tarde para aprender música y a tocar un instrumento y el acordeón es un atractivo de primer orden para estas generaciones "porque es la música de cuando eran jóvenes", detalla Méndez.

Pero no solo acuden al curso de acordeón, las personas adultas están presentes en la diversa oferta musical que ofrece la escuela, por lo que hacen un llamamiento a todos los mayores que disfruten de la música a que se apunten. También a la infancia pues es una etapa ideal para comenzar la práctica de un instrumento que, además, se imparte de manera individual.

"Es indispensable para aquellas personas que ya tienen una afición por la música porque con el paso del tiempo la gente evoluciona", explica el profesor de guitarra, Carlos Cuanda, sobre la satisfacción que sienten los principiantes durante el aprendizaje y las metas logradas. Ese es el caso de Saúl Sarmiento Valledor, de 9 años, quien el año pasado se inició con el instrumento, al que llegó "porque me llamaba la atención". Y anima a todos los que como él sienten curiosidad a probar.

Además, la Escuela Municipal de Música de Llanera es una incubadora de grupos musicales como las bandas salidas de los Talleres Musicales hasta la Orquesta de Guitarras de Llanera, una Big Band y las agrupaciones de pianos, acordeones, flautas y saxofones.

De hecho, las formaciones surgidas en los talleres ofrecen este viernes un concierto al aire libre en el parque Cuno Corquera de Posada, a las 18.00 horas. Actúan "Güajiros del Caribe", "Stampf", "Blues or Bust", "Last Jump", "The Tronks" y "The Rookies". "Va a ser un concierto con una importante descarga de vatios", afirma Cuanda.

La Escuela Municipal de Música de Llanera es "un referente" en toda la región, señala Solar, quien también invita a cualquier persona interesada a pasar por el edificio, en la calle Alejandro Mon, 9, de lunes a viernes de 15.00 a 22.00 horas, también por las mañanas en la última jornada de la semana laboral. O a través del teléfono 985773007 y el correo electrónico emusica@llanera.es. "Esperamos que se animen niños y también mayores porque nunca es tarde", concluye el coordinador de Cultura.