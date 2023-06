Más de doscientos escolares de Llanera han participado este jueves en un desayuno saludable en el polideportivo del instituto de Posada, poniendo colofón a las actividades de educación para la salud que han desarrollado los equipos de enfermería de Atención Primaria del concejo con el alumnado de sexto de Primaria y de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) del municipio, dentro de la denominada Estrategia NAOS de la Organización Mundial de la Salud.

El alumnado pudo degustar un nutritivo desayuno con todos los elementos necesarios como lácteos, cereales y fruta en esta actividad organizada también por el Ayuntamiento de Llanera. Además, el equipo de enfermería dio a conocer los resultados de la encuentra anónima realizada a los estudiantes del instituto.

El 16% de los jóvenes acude al centro educativo sin desayunar, es decir, se pasan desde la noche anterior, en la cena, hasta la comida del día siguiente, sin probar bocado. También se ha registrado que una tercera parte del alumnado no come nada en el almuerzo, a media mañana. "No hay mucha conciencia en general de la importancia de un desayuno completo, así como evitar la comida basura", señaló la enfermera, Marian Busto.

El equipo de enfermería de Llanera, que desarrolla esta iniciativa desde 2015, también ha advertido en las encuentas un déficit en consumo de pescado y verdura. "Y el tema del sedentarismo con las pantallas a estas edades que no deben estar más de dos horas al día y ellos mismos confiesan que sí, también nos preocupa el uso de los móviles de noche porque duermen poco y vienen con sueño".

Por eso los sanitarios les recomiendan practicar deportes más de dos veces a la semana, caminar o la propuesta de ir al instituto en bici en aras de luchar con la obesidad.

Los profesionales sanitarios también alertan de un alto consumo de bebidas energéticas, "una bomba de estimulantes y con muchísimo azúcar", destacó Busto. Para el equipo de enfermería es un problema de salud ya que es "bastante frecuente" que lleguen adolescentes a urgencias y consultas "con taquicardias, agobiados, mal". La alta cantidad de cafeína, taurina y otros ingredientes perjudica la salud de los jóvenes.

Por ello, a lo largo del curso han trabajado con los chavales este tema "para que eviten estos tipos de bebidas y también explicarles los alimentos que contienen azúcares porque pensamos que no pero sí lo tienen y la dosis diaria no debería superar los 25 gramos y se supera muchísimo con el consiguiente riesgo para la salud".