Gerardo Sanz es alcalde en funciones de Llanera y ganador de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. La candidatura del PSOE que encabezó logró ocho concejales frente a los 6 del PP, los 2 de Vox y uno de Convocatoria por Llanera IU-Más País-IAS. Volverá a ser elegido regidor, salvo gran sorpresa, pues la única alternativa posible para arrebatarle el bastón de mando pasaría por una hipotética alianza de los dos partidos de la derecha que debería contar con voto favorable de IU para conformar una alternativa con mayoría absoluta de 9 de los 17 ediles de la Corporación. Sanz se prepara para afrontar el que será su tercer mandato con la vista puesta en que "el municipio no se pare" y mantenga "su velocidad de crucero" para seguir creciendo en población y empleo.

-Ha ganado las elecciones del pasado 28 de mayo, rozando una mayoría absoluta que al final no llegó. ¿Cómo valora estos resultados?

-El resultado fue muy bueno y sobre todo en el contexto en el que estábamos, en una ola de voto de la derecha, con la que el Partido Socialista salió bastante perjudicado en muchos ayuntamientos de Asturias. En Llanera subimos en votos, por lo tanto yo creo que se respalda la gestión realizada durante estos últimos 4 años. Estuvimos ahí a punto de sacar la mayoría absoluta, se nos resistió en el último momento. Pero bueno, bien, buen resultado y que nos permite afrontar este mandato que viene con el mismo optimismo que tuvimos en el último. Y hay que trabajar en la misma línea, que Llanera no pare, está en velocidad de crucero y generando muchas iniciativas, proyectos, generando ilusión y por ese camino hay que seguir.

-Estuvieron a punto de obtener el noveno concejal.

-Se escapó por unos trece o catorce votos, creo. Si Vox hubiese sacado trece o catorce menos, el noveno concejal hubiera ido al PSOE. Hay dos mesas en Soto de Llanera que son complicadas para el PSOE y ahí se fue la posibilidad de ese noveno. Pero estamos satisfechos con el resultado en todas las mesas, con gran respaldo en Posada, Lugo, San Cucao, Santa Cruz, Ables... Toda la zona rural. Y llama la atención el vuelco en Arlós, una mesa en la que hacía años que no ganábamos, ganamos y con un resultado muy bueno. Creo que en general la respuesta fue de un apoyo muy importante. Estamos contentos.

-El PP ha anunciado que presentará candidatura a la Alcaldía en el pleno de investidura. La del PSOE, la suya, se da por supuesto.

-Claro, eso yo no tengo falta de anunciarlo. La del PSOE fue la lista municipal más votada y presentaremos candidatura para seguir gobernando en Llanera, para seguir apostando por aquellas políticas de izquierdas que venimos apostando, ya no solo durante este último mandato, sino durante los dos anteriores. En esa línea vamos a seguir trabajando y apostando porque Llanera siga siendo un referente en la zona centro de Asturias. En estos últimos años ha salido bastante, digamos, a relucir, está teniendo su protagonismo y el papel que tiene como territorio pujante en la región y sobre todo con ese tractor que tenemos en la zona de los polígonos y del Parque Tecnológico, ese desarrollo económico que viene de las empresas que tenemos en nuestro municipio. Eso por un lado y, por otro, la dualidad con la zona rural, un campo potente y unas zonas muy interesantes para vivir.

No hay rifirrafe con el PP por las pancartas; la cuestión es muy fácil de entender y ratificaré la denuncia ante la Guardia Civil

-Con el único concejal que ha obtenido IU, el PSOE sumaría los nueve de la mayoría absoluta necesario para aprobar cuestiones de calado a lo largo del mandato. ¿Hay negociaciones con la coalición?

-La verdad es que este asunto está todo en manos del partido, de nuestro secretario general, José Antonio González, y de la ejecutiva. Ellos son quienes lideran la política de pactos y yo asumiré al cien por ciento lo que decidan. Lo que sí trasladé es que mi opinión es que Llanera no se puede parar, necesita seguir en la misma línea en la que estamos, y yo creo que esa debe de ser la preocupación que debemos tener ahora. Que Llanera no se pare, siga siendo un referente y no haya ni un minuto de descanso.

-Aunque los contactos dependan del partido, ¿habrá una propuesta de entrar en el gobierno municipal o por dónde irán las alternativas sobre la mesa?

-Supongo que se abordarán los diferentes programas que hay y se verá qué se puede acordar basándose en en esos programas electorales. Tenemos un programa electoral que defender, que es con el que nos presentamos ante la ciudadanía y con el que el 28 de mayo tuvimos el respaldo mayoritario de los vecinos. A partir de ahí, supongo que, como siempre en las negociaciones, hay que asumir unas cosas y ceder en otras, y veremos a ver en qué se traduce todo. Lo que pienso es que sería importante para Llanera que no se pare, que siga a la velocidad de crucero que tenemos ahora y se favorezca la gobernabilidad en nuestro municipio.

-¿Se descarta la posibilidad de plantear la entrada de IU en el gobierno?

-Insisto en que está todo en manos del partido y supongo que no se descarte nada. Y también hay algo que se está trasladando desde el ámbito autonómico, esa coordinación entre los dos partidos, PSOE e IU, para trasladar a los ayuntamientos. Supongo yo que esté un poco en esa línea, pero por ahora no puedo aportar mucho más, es el partido el que lidera ese proceso.

-Rifirrafe con el PP a cuenta de las pancartas electorales que aparecieron en su propiedad el día de las elecciones.

-Rifirrafe ninguno. Es muy fácil: me despierto el día de las elecciones con dos pancartas en mi propiedad y nada más. Llamo a la Guardia Civil, viene, documenta el hecho, quita las pancartas y ya está. Rifirrafe, a partir de ahí el que queramos organizar... Las pancartas eran del Partido Popular y por lo tanto responsable el Partido Popular, no hay más. Si llego a encontrar un DNI perdido allí en el prao pues ya diría también quién es, el del DNI...

-El PP dice que usted no ha ratificado la denuncia en la Guardia Civil.

-Tengo el tiempo que estime oportuno para ratificar. El mismo domingo, que eran las elecciones, no iba a ser y todos estos días había cosas importantes qué hacer y ver antes de esto. Ratificaré cuando lo estime oportuno.

-¿Pero lo hará?

-Sí.

-A partir de este caso, el PP de Llanera ha dicho que en caso de que no se disculpe por la acusación al PP "lo mejor que podría hacer" usted es no recoger el acta.

-Por qué no voy a recoger el acta es lo que yo me pregunto... No sé por qué, no sé qué motivo tengo para no recogerla. ¿Es una amenaza? Fui el candidato más votado, con más respaldo municipal y, además, casualmente, mi partido, en las elecciones autonómicas, sacó cuatrocientos y pico votos menos que la candidatura que encabecé en las municipales. No sé qué motivo tengo para no recoger el acta. A lo mejor algún candidato no asumió todavía la derrota.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es una de las prioridades fundamentales y al fin el Ayuntamiento tiene los técnicos necesarios para impulsar un proceso en el que tenemos muchas expectativas

-Prioridades de Llanera para el nuevo mandato.

-Están claras, porque las tenemos iniciadas a punto de iniciarse. Entre las prioridades fundamental, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Tenemos unas expectativas bastante importantes para el municipio con el plan y por fin contamos con los técnicos necesarios en Ayuntamiento para liderar este proceso. Por lo tanto, estamos seguros de que se va a impulsar lo más rápido posible y va a salir bien. Es algo fundamental para mejorar y modernizar el urbanismo de nuestro municipio. Hay otros muchos proyectos en marcha que son también relevantes para el concejo.

-Enumérelos.

-Estamos trabajando con la escuela infantil de Lugo, nos ha llegado la resolución de la subvención que va a dar el Principado, 510.000 euros creo recordar. Ahí estamos con el proyecto en marcha y ya con la previsión de ponerlo en contratación. Está el proyecto del espacio sociocultural de Soto de Llanera, tenemos presupuesto y con ello se cierra, digamos, un poco el círculo de todas las infraestructuras que teníamos en desuso en Soto, abandonadas, y que ahora se ponen no solo a disposición de la localidad, sino de todos los vecinos de Llanera. Hablamos de las pistas deportivas, los parques infantiles y biosaludables, el edificio pequeño del centro social, que tiene su centro de estudios y aulas de formación, y ahora el edificio grande, el edificio de servicios del centro cívico que será espacio sociocultural. Y, por supuesto, el polígono de Pando.

El concejo no mira hacia atrás, hacia 1995; mira hacia adelante, tiene mucho futuro y queremos que los vecinos tengan oportunidades en el empleo que se genera en los polígonos y en el Parque Tecnológico

-¿Cómo va el proyecto para esa futura zona industrial?

-El polígono se desarrollará de la mano de la entidad estatal de suelo Sepes y nos va a permitir poner a disposición de empresas que quieren asentarse en Llanera más de 362.000 metros cuadrados. Nosotros tenemos avanzados los trámites que dependen del ayuntamiento para que el suelo pueda albergar esos usos y Sepes tiene intención de desarrollarlo como polígono industrial.

-Las empresas de Llanera acaban de alcanzar su techo histórico de afiliación a la Seguridad Social, con 23.430 cotizantes en abril. Son buenas noticias.

-Significa que cada vez mejoramos más, no vamos para atrás, no vamos al año 1995, sino hacia adelante y hay que seguir mirando al futuro. Llanera tiene mucho futuro y vamos a intentar seguir creciendo en esa línea. Y también que ello que pueda repercutir en la ciudadanía de nuestro municipio, es decir, que aquella gente que esté desempleada pueda tener una oportunidad en las necesidades de cubrir puestos de trabajo que se dan en los polígonos y en el Parque Tecnológico, por ejemplo.

Estamos seguros de que Exconxuraos y Boombastic volverán a ser un éxito de público y de movimiento económico para hostelería y comercio del concejo, como en ediciones anteriores

-A la vuelta de la esquina julio y con él la gran fiesta de Exconxuraos y el Boombastic.

-Sí, Llanera es un referente en fiestas y organización de eventos, también en los relacionados con la agricultura y la ganadería. Exconxuraos es una fiesta enorme, organizada única y exclusivamente por el Ayuntamiento, en el ámbito municipal, donde los trabajadores municipales se dejan la piel en una cita que lleva muchas horas de trabajo. Se hace un gran esfuerzo no solo los días de la fiesta, sino muchos meses antes. Va a ser el primer fin de semana de julio y esperamos que con el mismo éxito de siempre. A partir de ahí volvemos con la segunda edición del Festival Boombastic que, en este caso, al quedarse pequeño el recinto de la primera edición, va a La Morgal. Y estamos seguros de que de nuevo va a a ser un motor económico muy importante para el verano de Llanera, donde se van a beneficiar toda la hostelería y el comercio del municipio, con multitud de jóvenes por Posada, Lugo, las zonas con algún comercio, restaurante o bar, porque quienes vienen al festival van a hacer gasto en el concejo.

