Nace un nuevo colectivo social en Llanera, la Asociación Furrulando. La entidad, impulsada por Vidalia Fernández, surge para ofrecer talleres de estimulación cognitiva a los mayores, así como para apoyarles en actividades cotidianas como acompañarles al médico o a la compra. Llevan desde el pasado marzo trabajando con una docena de personas en el centro social de Lugo y los resultados ya son perceptibles. La mayoría de los beneficiario son mujeres, puesto que solamente hay un hombre. "Notamos que hay mucha mejoría en las participantes, ya hicieron grupo y vienen muy contentas, empezaron a quedar para caminar por la senda y podemos decir que se nota", afirma Fernández, con amplia experiencia en el cuidado de personas mayores.

Junto a ella están Elisabeth Retruello y Johana Rolhaiser, "muy sensibilizadas también con la situación de las personas mayores, tanta gente que se siente sola y sienten que no valen para nada, eso es lo que queremos cambiar".

Vidalia Fernández comenta que en enero de 2020 se habían iniciado ya las sesiones con un grupo y que la iniciativa se tuvo que cancelar por la pandemia. "Al normalizarse todo y retomar, solicité un local en Lugo un día a la semana pero la concejala, Isabel Fernández, me informó que tenía que ser a través de una asociación y me animó a hacerlo, a crearla", recuerda. Así, todos los miércoles a las 11.30 horas en el centro social de Lugo, los vecinos más mayores del concejo pueden acudir para disfrutar de las sesiones que se imparten, que son gratuitas.

"Hacemos terapia cognitiva, actividades para estimular la memoria, el lenguaje, habilidades sociales, números y cifras, por ejemplo, queremos que se sientan importantes y útiles", explica Fernández. También les ofrecen acompañamiento para hacer recados, citas médicas o cualquier necesidad que tengan.

La participación es gratuita pero los vecinos que están acudiendo a las sesiones ya se han hecho socios de "Furrulando", con una cuota de 12 euros al mes. Una terapia con la que la nueva asociación pretende luchar contra "un problema social como es la soledad de los mayores y su sensación de que ya no son útiles". "Cuando alguna dice 'eso no lo puedo hacer', yo siempre les digo que sí, que solo venir e intentarlo ya sirve para trabajar la mente, no importante el resultado. Les decimos que solo por venir ya les ponemos un 10", concluye Fernández.