Los expertos en historia del concejo de Llanera se muestran escépticos ante la modificación del escudo y la bandera que propone la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía, que esgrime que la simbología local "carece del rigor necesario". El director del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), Ramón Rodríguez Álvarez, y el historiador, Alfredo Rodríguez Iglesias, comentan para LA NUEVA ESPAÑA esta cuestión.

"Ya tiene más de cien años y no sé si sería buena idea, la verdad es que no los sé. En todo caso, de lo que sí estoy seguro es de que las leyes de la heráldica no son absolutas, es decir, no son leyes ni reglas establecidas por lo tanto no impiden su uso", señala Rodríguez Álvarez, quien se reconoce "poco experto en heráldica".

Rodríguez Iglesias es partidario de mantener el actual escudo, que surge de la obra "Asturias" de Bellmunt y Canella en el siglo XIX. "Por costumbre, por la cantidad de tiempo que lleva, porque está consolidado y refleja cosas importantes de Llanera que, para el siglo XIX, tenía todo el sentido que se hubiera hecho así".

Uno de los argumentos de la Academia para emitir su propuesta es que en dos de los tres cuarteles del escudo se repiten símbolos relacionados con la Casa de Valdés, lo que se estima "reiterativo" y se muestran más favorables a un diseño "más sencillo y claro".

"Es cierto que tiene dos cuarteles que representan a la misma familia, como en tantos otros concejos de Asturias se los inventa Canella tratando de recoger las señas de identidad del concejo, son escudos más abigarrados, llenos de cosas que, quizá, lo que tiene más sentido es hacer escudos más sencillos, pero lo hizo como lo hizo", apunta Rodríguez Álvarez.

Este experto en el municipio expresa que, aunque pueda ser reiterativo, "los Valdés, que eran del Occidente, en el siglo XII ya tenía a su principal rama establecida en Llanera, concretamente en San Cucao. Tenían casa en Oviedo pero su solar estaba en Llanera", señala Rodríguez Álvarez.

Era uno de los linajes más importantes de la Asturias medieval, con muy buenas relaciones con la Casa Real y uno de sus miembros "participó en la resolución del conflicto de los perxuraros", detalla. En la torre del Pico de los Valdés, en la parroquia de San Cucao, que está representada en el blasón, "se guardaban los padrones del antiguo régimen en un arcón especial, jugó un papel muy importante", indica el autor de la guía de Llanera del RIDEA.

Además, ya que el escudo y la bandera carecen se sanción legal, Rodríguez Iglesias sí se muestra favorable a legitimarlos: "No estaría de más que se fijara de forma oficial cuál es el escudo, la bandera y los colores de la misma". Una tesis que también apoya Rodríguez Álvarez, "eso sería interesante, por supuesto que sí".

Según explica el historiador, el Ayuntamiento tendría que iniciar un expediente que sería enviado a la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía y a la Real Academia de Historia "para que hagan los informes correspondientes y se ratifique que son acordes a los parámetros heráldicos al uso".

Rodríguez Iglesias señala asimismo que se han hecho distintas versiones de los símbolos del concejo a lo largo del tiempo "cada cual más disparate" y que el escudo diseñado por Bellmunt y Canella "es, por decirlo de alguna manera, adecuado a su tiempo, además en aquel momento no había escudo y ellos dibujaron el que tenemos hoy en día", concluye.