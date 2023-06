Avanza el proyecto para la urbanización y ordenación de los antiguos terrenos de la Química Alba, en el área de la Venta del Gallo, en Llanera, que se destinarán a usos comerciales y de centro logístico. El plan está ya en exposición pública para cubrir el necesario trámite de la evaluación ambiental y las consultas de los interesados podrán plantearse hasta el próximo 4 de julio.

La documentación no detalla a qué se destinarán en concreto los más de 40.000 metros objeto de desarrollo en la zona más allá de las tipologías de uso de suelo permitidas, pero sí especifica algunos aspectos relevantes de la actuación como el hecho de que rehabilitará el antiguo y singular edificio de oficinas existente para que vuelva a acoger actividad.

El antiguo edificio de la Química Alba solo cuenta con protección como patrimonio industrial en el catálogo urbanístico local , pues aunque en su momento se propuso su inclusión en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias (IPAA) esta no llegó a producirse. "Se trata de un edificio construido para albergar oficinas, con estructura de hormigón y fachadas formadas por elementos prefabricados. Su estado actual es de total abandono, habiendo desaparecido por completo el acondicionamiento interior, e instalaciones. Pero dada la solidez de su estructura y envolvente, sigue siendo apto para su reutilización, y dentro de los usos previstos para esta zona en el planeamiento", dice la documentación en exposición pública.

Son varios los expertos que han apuntado que la autoría del inmueble, muy singular arquitectónicamente, podría ser obra de Ignacio Álvarez Castelao, por el parecido del tratamiento de la fachada con la que tiene la Facultad de Geológicas de Oviedo. No obstante, no hay documentación que lo avale.

El proyecto para recuperar el edificio que ahora figura en la documentación general para la urbanización de la zona plantea "la restauración material y funcional de sus elementos estructurales y de cerramiento de fábrica, de fachadas y de cubierta". También el "mantenimiento de su emplazamiento en posición elevada respecto de su entorno, sobre una plataforma mantenida en sus características actuales, y recuperando el tratamiento de su planta baja, ahora desaparecido".

Del mismo modo, propone la "rehabilitación funcional completa de su interior, destinándolo a los usos propios de la tipología comercial, y condiciones tecnológicas actuales". Hay además previsión de que no pierda su carácter de edificación protagonista en el entorno, si bien "dado que se trata de una edificación moderna, creada dentro de un entorno industrial, no se establecen unas condiciones estéticas especiales en las construcciones que vayan a rodearla, salvo en el aspecto de que su diseño no suponga una desvalorización del conjunto, lo que se justificará mediante imágenes previas", dice la documentación.

Por el momento no hay información sobre la empresa o empresas que vayan a instalarse en el lugar. Sí la promotora de la actuación, Spv Reoco, y que, en principio, esta desarrollaría el espacio para luego venderlo a terceros. Se tratará, señalan las fuentes consultadas, de relacionadas con la actividad logística.

La superficie sobre la que prevé actuar afecta a un ámbito de 41.005 metros cuadrados, de los que 38.391 son terrenos privados, y 2.613 vías públicas.