A lo largo de una vida se suelen ir acumulando objetos, muebles, vajillas, textiles, lámparas, libros o ropa que, en un momento dado, cuando se decide cambiar de casa, se convierten en un estorbo para muchos, con la típica pregunta de "y qué hago yo con todo esto". Para dar solución a este dilema, dos emprendedoras asturianas, Marola Argüelles y Carmen García, han puesto en marcha su empresa de vaciado de casas, "Orden Vintage". Se encargan de elaborar, junto con los dueños, una lista de los bienes de los que se quieren desprender cuando venden sus viviendas, tasarlos, etiquetarlos y mostrarlos al público dentro de los propios inmuebles, para que cualquiera que lo desee se haga con ellos.

"Empezamos este año y estamos muy ilusionadas, porque están saliendo bastantes clientes", explican. El primero de ellos, con el que han organizado un evento este fin de semana, es una vecina de Pruvia, en Llanera, que ha puesto en venta su chalé por casi un millón de euros para irse a un piso más pequeño. "En la nueva casa no le entran muchas de sus cosas, así que nos llamó para organizar la que será la primera acción de este estilo en el norte de España", indican las empresarias.

Marola Argüelles llega del mundo de la ropa vintage. Carmen García, de la restauración y venta de decoración. No están, por tanto, en un campo ajeno. No obstante, el trabajo que hay antes de una acción de estas características es ingente. "Lo primero de todo es reunirse con los dueños y ver qué cosas quieren vender; en muchas ocasiones ni siquiera saben que hay objetos que cotizan mucho en el mercado", sostienen. Una vez que se tiene la lista, toca tasarla. Y tampoco es fácil. "Hay que consultar con expertos que te orienten, porque hay cosas que no controlas o que van cambiando de valor", expone García. Por ejemplo, una de las alfombras de la casa llanerense que se ponen a la venta por 6.000 euros y que es el objeto más caro que se puede adquirir. "Se trata de una alfombra persa por encargo, hecha a mano con muchos nudos, y que tiene mucho valor. Es necesario tasar bien este tipo de cosas", señalan.

Además de alfombras salen a la venta sofás, estanterías, armarios, cojines, lámparas, juegos de té japoneses, vasos de chupito, manteles, cubiertos, libros y hasta ropa, con numerosas curiosidades que dan un valor especial a cada objeto y que serán explicadas por la dueña en las visitas de este fin de semana. Hay una botella de vidrio y plata que contiene champán servido en una boda real y que fue adquirida en una subasta por un precio abultado. También un vestido de alta costura lucido por su propietaria en una boda en París, a bordo de un barco en el Sena, así como un curioso cuadro que se despliega con un perchero en su interior, además de numerosos cuadros de artistas reconocidos, con varias obras de Linares. Así, hasta sumar más de trescientos objetos, catalogados y exhibidos en su entorno, dentro de la propia casa en la que han permanecido años. "Son cosas con alma que, puestas en contexto, tienen otro significado", afirma García.

Las dos jóvenes se iniciaron en este mundo "porque está cogiendo fuerza en España y aquí no se hacía apenas". Sólo en grandes ciudades como Madrid han aparecido iniciativas a imagen de lo que se hace en Estados Unidos o Francia, donde es mucho más común que los propietarios abran sus casas y pongan sus cosas a la venta. De momento, parece que va bien. "Tenemos otra venta en un piso de Mieres la semana que viene y nos han llamado de varios sitios, con otra casa familiar en Carbayín a la espera", indican las emprendedoras. Se trata de un negocio al alza, porque, además, según detallan, "hacemos una labor importante de selección y también ayudamos a la gente para la que desahacerse de pertenencias familiares con valor sentimental se hace complicado, ya que profesionalizándolo adquiere otra dimensión".

El único requisito para que quien desee vaciar una casa pueda solicitar sus servicios es que "el estandar de calidad sea medio o alto, que merezca la pena vender esos objetos y que tengan un cierto valor", apuntan las expertas. En cuanto a los compradores, por lo que han podido comprobar de experiencias similares, "hay gran diversidad de perfiles y edades, desde gente más experta o anticuarios hasta jóvenes que les interesa el mundo vintage o personas que simplemente quieren curiosear y se acaban llevando pequeños objetos, que siempre son los más vendibles, como curiosidad o por la historia que ocultan".

Quienes deseen sumarse a esta novedosa experiencia pueden hacerlo en Pruvia en la tarde de este viernes, durante el sábado y todo el domingo. El primer día se han concertado tres visitas con cita previa para gente muy interesada en la venta. A partir de las cinco y media de la tarde, la casa estará abierta con un aforo de unas doce personas cada vez, para que puedan deambular por la vivienda a sus anchas y analizar lo que deseen comprar. Una experiencia inmersiva que eleva la segunda mano y la nueva vida de los objetos a otro nivel.