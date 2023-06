José María (Chema) Constantino Martínez Álvarez será el pregonero de las fiestas de los Exconxuraos de Llanera, que será el próximo viernes, a las 20.30 horas, en el parque Cuno Corquera de Posada para abrir dos días de celebración en el recinto ferial de Ables. El Ayuntamiento ha pensado en este vecino de la parroquia de San Cucao por sus importantes aportaciones al conocimiento de la historia, tradiciones, ambiente socioeconómico y patrimonio cultural y etnográfico del municipio que realiza mediante la publicación de artículos y estudios monográficos. Es, además, secretario de la Asociación de Vecinos de San Cucufate de Llanera y su carrera profesional se desarrolló como directivo de una multinacional instalada en Siero. También fue corresponsal de distintos medios de comunicación, entre ellos LA NUEVA ESPAÑA.

-¿Qué significan los Exconxuraos para el sentir colectivo de Llanera?

-Al crearse la fiesta hace veinte años, muchos llanerenses descubrieron que había una historia realmente única que ocurrió en nuestro territorio y que tuvo su cierta trascendencia porque era una rebelión con la la Iglesia en el siglo XV, lo que supuso que estuvieran cuatro años excomulgados, lo que era una cosa importante en aquel tiempo. Hoy en día es más una gran fiesta que supera los límites de nuestro pueblo, Llanera, con un altísimo contenido histórico que pone de manifiesto una piedra angular de nuestro carácter, un hecho que marcó un antes y un después.

-¿Qué supuso para el concejo esta rebelión?

-Pienso que hizo reflexionar a todos. A los del pueblo que era posible enfrentarse con la Iglesi,a porque uno terminaba en la miseria por los impuestos y tributos que tenían que pagar. Y por parte de la Iglesia, que no tiene sentido mantener una pelea indefinida.

-¿Y para usted?

-Tengo una anécdota muy buena de cuando corresponsal de LA NUEVA ESPAÑA. Por aquel tiempo, en los años 70 del siglo XX, tuve noticia de un artículo de los Perxuraos por el cura de aquel entonces en Lugo, sabía mucho sobre el tema. Hablé con él y me dio mucha información, papeles y demás, y escribí un artículo que se publicó. Entonces yo fui todo contento y feliz a agradecerle al cura la información, le llevaba el periódico pues él no lo había leído y cuando llegué me echó una bronca descomunal. Me dijo: "Yo te lo dí a ti pero no para publicarlo". Resulta que él estaba haciendo la tesis doctoral sobre ese tema y se lo pisé, se cabreó un poco pero de espíritu porque no me excomulgó.

-¿Cómo recibió el encargo del pregón?

-Lo recibí con sorpresa porque aunque es una cosa que te puede tocar, que te lo pidan por estas publicaciones que hago, pero cuando ocurre es siempre una sorpresa. Después de la sorpresa inicial, bien, es un premio, una especie de privilegio.

-Dijo en la presentación que el pregón le supone "un reto y un desafío", ¿por qué?

-Es un desafío porque a ver cómo haces un pregón de Exconxuraos que sea un mínimo de novedoso, vamos a ver qué sale.

-¿Ha comenzado la redacción?

-Sí, estoy como digo yo, dándome a lo loco ideas y pensando qué habrá que matizar. Igual lo que escribo en dos folios queda en uno, unas cosas salen y otras no porque las ideas bullen cuando te pones a materializarlo. Le doy muchísimas vueltas y siempre pienso si puede haber algo que no guste o que pueda molestar a alguien. El pregón de los Exconxuraos tiene trascendencia porque mucha gente lo va a analizar desde muchos puntos de vista.

-¿Puede avanzar algo sobre las ideas en las que trabaja?

-Pues la verdad es que no sé cómo explicarlo y no me quiero adelantar. Haré referencia a la fiesta en sí, al hecho de lo que son los Exconxuraos, la rebelión. También voy a hacer alguna referencia a porqué estoy dando el pregón, porqué me llamaron para esa tarea y también haré alguna petición o reivindicación pero, honradamente, está indefinido como pienso hacer todo al final. La fiesta va sobre una rebelión y, sin llegar a rebelarnos, siempre se puede hacer alguna reivindicación.

-¿Qué tiene la fiesta que cada año atrae a más visitantes?

-Es una fiesta para todos. Cuando digo para todos me refiero a todas las edades, hay familias con críos, mayores en la cena medieval en plan adulto y los jóvenes por los conciertos que hay. Es como una fiesta donde hay todas las posibilidades, puedes dar un paseo tranquilamente por los puestos del mercado o ir a comer un chorizo criollo en las tabernas de las asociaciones vecinales, con lo que contribuyes. Vas a la barraca de tu propio pueblo y a las de otros porque es una manera de ayudarles a que organicen las fiestas. Las sociedades de festejos son importantes y están en el origen de la fiesta, se unió toda Llanera en una fiesta común que, hoy en día, traspasó los límites de nuestro concejo.

-De hecho, cada año se ven más personas ataviadas con ropa medieval en la fiesta, ¿por qué cala incluso con personas de fuera de Llanera?

-Siempre que fui me vestí con la túnica que da el Ayuntamiento a la entrada de la cena medieval pero es que luego te entran ganas de hacer un traje más lustroso. Pero al final siempre me corté porque después para amortizarlo tienes que usarlo unos cuantos años y andar todos los años con el mismo como que no. Este año tengo un traje muy guapo como pregonero.

-¿Cómo va a celebrar las fiestas?

-Estaré en el pasacalles y pregón, evidentemente, eso no me lo pierdo. Va a haber un montón de amigos en el pregón pero no sé si el protocolo me impedirá estar con ellos como quisiera. Después, el sábado, iré a la cena medieval con el resto de pregoneros de los Exconxuraos que estén en la cena, ahí no hay amistades y no quería yo comprometer a nadie. El domingo iré con la familia al prao de la fiesta, es un sitio privilegiado, y a ver si conseguimos sitio para la comida campestre y si no en alguna de las barracas de las sociedades de festejos.

-La historia, tradiciones, patrimonio cultural y etnográfico e, incluso, estudios monográficos sobre profesiones como los lecheros o ferreros, ¿qué le lleva a investigar y escibir artículos sobre Llanera?

-Porque todas esas cosas están en la mente de mucha gente pero no se ve la importancia que tienen y, segundo, por poner nombre y apellidos a toda esa gente anónima que es importante porque fueron nuestros vecinos anteayer, la generación inmediata a la mía. Los que vienen detrás muchas veces descubren cosas que no tenían ni idea que habían pasado en su pueblo o hasta en su propia casa. Por ejemplo, los carpinteros o ferreros, que había muchos, no se les daba especial importancia porque era el trabajo diario del paisano en la casa. También porque estas experiencias y vidas de la gente mayor, lo que hacían, las cosas típicas de la vida normal de ellos, sus anécdotas, conforman la microhistoria de un pueblo. Además, las publicaciones tienen mucha aceptación, a la gente le gusta leer sobre eso, lo suyo.