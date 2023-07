Quejas de los usuarios por la situación del ascensor de la estación de tren de Lugo de Llanera, fuera de servicio desde hace meses. Se trata de un elevador disponible para garantizar la accesibilidad a las personas con problemas de movilidad y que también solían usar personas mayores.

"La semana pasada una señora se tuvo que ir a coger un taxi ante la imposibilidad de subir por las escaleras a coger el tren. Yo misma tuve que bajar a ayudar a una chica embarazada con un carrito con un niño a subir las escaleras porque el ascensor no funciona... Me dijo que a veces pica en ventanilla para ver si la pueden ayudar a subir el carrito pero que oye al personal dentro y nadie se asoma", explica una usuaria habitual del tren, que ha puesto una queja a Renfe e incluso señala que habló con una responsable de la compañía en Oviedo que me dijo que tenían que cambiar el motor del ascensor pero que ya llevaban meses así". "Es una vergüenza", añade.

Esta usuaria explica que en la estación, con muchísimos viajeros por la cantidad de frecuencias y la rapidez con la que comunica Llanera con puntos como Oviedo, "nunca se ven obreros o gente de mantenimiento arreglando nada, pusieron un cartel sobre el tema del ascensor y se lavaron las manos".

La mujer señala que para no usar el ascensor "hay otra forma de pasar de vía a vía, pero nada segura, cruzando por donde pasan los trenes". "Como se comprenderá, no es cuestión de poner en peligro a gente que no se pueda mover bien por culpa de un ascensor averiado varios meses. No es normal", concluye.