Los campistas del Boombastic toman tierra en La Morgal, encantados con "el tiempo fresco y el cartel de músicos"

Si uno no supiera lo que se cuece en Llanera, bien se podría pensar que La Morgal ha sido tomada al asalto por miles de personas que han hecho suyo el territorio, rejuveneciendo de paso la media de edad de un concejo que ya de por sí es uno de los que más población joven tiene de Asturias. Lo que sucede en realidad es el gran desembarco de chavales llegados de toda España con la intención de acudir al Boombastic, el festival musical que prevé albergar a lo largo de los próximos días, hasta el sábado, a más de 50.000 personas al día, más de la población total del municipio vecino de Siero.

Un concejo dentro de otro que ya empieza a tener a sus propios habitantes: los “bombis”, como se denomina en el argot a los asistentes a esta cita que atrae multitudes y que ayer martes, día de la apertura oficial del recinto, ya reunió a miles de ellos. Fueron los primeros, los que llegaron cargados de mochilas, mesas, sillas, tiendas de campaña, neveras y todo tipo de artilugios para amenizar su estancia hasta el próximo sábado. Son los campistas del Boombastic, los que tomaron los terrenos a pie de la pista de aterrizaje del complejo dispuestos a “darlo todo”.

Entre ellos había gente llegada de toda España: Barcelona, Ávila, Valladolid o Madrid, una de las comunidades con más representantes por metro cuadrado. Como en el caso de las amigas Luna Hernández, Valeria Tsymbalista y Elisa Sellera. Recién llegadas a Llanera, vía autobús desde la capital del reino, ya habían desplegado su tienda para mediodía, con todo lo imprescindible. “Tenemos un colchón y los sacos, para dormir juntas”, indicaban mientras colocaban la ropa a la puerta de su casa para los próximos días. “Estábamos muy ilusionadas por venir, nos gustan todos los artistas pero Bizarrap, Mora y Duki son nuestros preferidos”, relataban ilusionadas tras un viaje de varias horas y con la intención de hacer la compra en el supermercado del propio festival para que “no falte de nada”.

A su vera unos chicos de Barcelona se peleaban para clavar los anclajes de su tienda, porque “debajo hay cemento y no se puede, esperemos que no volemos estos días”, apuntaban. Los que sí lograron montar su hogar fueron los también madrileños Carlos Elvira, Alejandro Romero y Jorge Rodríguez, que viajaron toda la noche en autobús para instalarse a pie de pista en la Morgal. “Vinimos porque Carlos se empeñó, porque teníamos ganas de ir a un festival de música y este es el momento”, contaban sus amigos entre risas. Y porque “en el resto de España hace demasiado calor y aquí se está muy bien”, apuntaba el propio Carlos, deseoso de ver al cantante argentino “Duki, Duki forever”.

A su alrededor el Boombastic crece y se estira, con el montaje final de los dos grandes escenarios centrales, las zonas vip y para invitados, las múltiples barras y los escenarios secundarios, entre los que no falta la carpa de un circo. En la velada de ayer los primeros campistas ya gozaron de una fiesta de bienvenida con la actuación de Vicious Vip, Ramudo, Young Miko, The Other Gang y Blvck Seal. Antes tuvieron que caminar desde Lugo o Posada, porque la carretera ya está cortada entre estas dos localidades y hacer cola para entrar al recinto en riada humana. Algunos hasta durmieron al raso la madrugada de ayer para asegurarse el sitio. Y hoy seguirán llegando hordas juveniles dispuestas a vibrar con Ana Mena, Taburete, Quevedo, Álvaro de Luna, Bizarrap, Natos y Waor, Danny Ocean, Marlon y un sinfín de artistas que harán de Llanera el epicentro musical del país.