Si hay alguien que aún no tenga entrada para el Boombastic Asturias y quiera acudir al gran festival que se celebra esta semana en La Morgal (Llanera), que ya no cuente con ellos. Al evento ya no le quedan tikets disponibles para ninguno de los tres días (20, 21 y 22 de julio).

De hecho, la previsión es que por el gigantesco recinto de Llanera pasen cada día unas 50.000 personas, superando así las increíbles cifras de su primera edición del año pasado. El Boombastic Asturias, que se quiere consolidar en Llanera, crece así en su segunda edición en la región. Una de las primeras "bombis" comparte su experiencia con las duchas del Boombastic: "Eres una valiente" Pero, además, trae alguna novedad de última hora. Es el caso de una colaboración con Instagram, red social que ha elegido este como el único festival español donde tendrá presencia oficial. Las personas que acudan al festival o que sean fans de los músicos participantes en Boombastic, podrán hacer preguntas a sus artistas favoritos a través de DMs. Solo tendrán que escribir a la cuenta de Instagram de Bombi, que seleccionará algunas de estas preguntas y se las hará llegar al equipo de "Vaya Vaina", que a su vez compartirán a través de su perfil las respuestas de los artistas. Llanera cierra sin incidencias el primer día del operativo de seguridad del Boombastic, que ayer recibió ya a 12.000 jóvenes "Para hacer más extensa y completa la presencia de Instagram en el festival", los asistentes encontrarán diferentes "photo points" a lo largo del recinto donde "podrán hacerse fotos de lo más divertidas para recordar la mega fiesta en la que se convertirá Boombastic Asturias 2023". Por su parte, "Boombastic ha transformado su Green Zone en la Instagram Creators Zone, un espacio en el que los creadores de contenido más top del momento se cruzarán con los artistas más reconocidos, como Bizarrap, Quevedo, Duki o Lali". Además, dicen desde la organización, "algunos de los creadores de contenido más relevantes contarán de primera mano en Instagram cómo han vivido el festival y sus momentos y conciertos favoritos".