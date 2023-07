Bely Basarte (Madrid, 1991) empezó su carrera musical como muchos artistas de los últimos años: en YouTube. Desde 2015, esta joven madrileña se dedicó a subir versiones de canciones y composiciones propias a su canal, que en la actualidad cuenta con más de medio millón de suscriptores. Hace cinco años lanzó su primer álbum de estudio, "Desde mi otro cuarto", al que siguieron "El camino que no me llegó a Roma" en 2020 y "Psicotropical" al año siguiente. Después de la publicación en 2022 de "Nostalgia", su nuevo álbum, Basarte se subirá este sábado, a partir de las 18.30 horas, al escenario del Boombastic.

–¿Es la primera vez que actúa en Asturias?

–No, he estado más veces. Estuve el año pasado en Metrópoli en Gijón y anteriormente, en Playa Madre (Caravia) y en Oviedo. Además, tengo familia en Oviedo. Mi padrino vive aquí, así que si puedo quedarme algunos días más aparte del festival no dudaré en hacerlo.

–¿Qué expectativas tiene para el Boombastic?

–El concierto que hice en Metrópoli fue un poco más íntimo porque el escenario era más chiquito que el del Boombastic. El año pasado estuve de público en el Boombastic y fue muy divertido. Esta vez espero tanto disfrutar de mi público y que ellos disfruten de mí como conocer a gente nueva. Mi plan para el sábado es luego quedarme de fiesta en el festival; hay un ambiente muy chulo. Hace un mes estrenamos "Contigo" y en principio hasta después del verano no adelantaremos ningún trabajo nuevo. El álbum saldrá a finales de año.

–¿Qué le inspiró a escribir la canción "Contigo"?

–Yo creo que mi música siempre ha tenido un tono más melancólico. Aunque ha habido excepciones como "No te quiero ver llorar", "Mariposas" o "Roma". Lo que a mí siempre me ha inspirado para componer ha sido la nostalgia y la tristeza. Pero ahora estoy pasando por una etapa de mi vida más alegre en la que siento que he cerrado algunas heridas y quería plasmarlo en mi obra. "Contigo" es una de esas canciones que hablan exactamente de eso: de disfrutar lo que estás viviendo.

–Después del Boombastic ¿qué hará el resto del verano?

–Ir al festival que hacen allí en Alicante. Tengo ahora un proyecto paralelo que he sacado a principios de este año con David Otero y Tato Latorre, que se llama 30s40s50s. Cuando he tocado en conciertos siempre he ido con mis músicos, a quienes considero parte de mi proyecto, pero nunca había tenido una banda. Esto es otra cosa, esto es tomar decisiones los tres y sentarnos a componer juntos. Me mola mucho cómo hemos juntado los gustos que teníamos en común y hemos creado algo nuevo, distinto y fresco. Este año voy con David y con Tato a Playa Madre y luego tocaremos en Santander.

–¿Qué planes tiene para su canal de YouTube?

–A día de hoy estoy más centrada en hacer mis canciones y en contar mis historias, así que por ahora no sé a dónde irá el canal. Para mí YouTube fue la ventana que me dio a conocer a un montón de personas. El canal ahora ha pasado a un segundo plano y lo utilizo más para publicar y compartir los videoclips de las canciones que voy sacando. Antes, cuando subía vídeos de forma más regular, lo conseguía dedicando por lo menos tres o cuatro días a la semana a generar ese contenido.

–¿Qué opinan su familia y sus amigos del éxito que ha alcanzado?

–Para mí es muy importante que, te dediques a lo que te dediques, tengas el sueño que tengas, tu entorno te apoye. En mi caso, es verdad que mis padres cuando era adolescente me dijeron: "Estudia una carrera y eso ya lo harás de hobby". Pero una vez que vieron la cantidad de trabajo que le ponía, entendieron que era realmente algo que yo quería hacer. A día de hoy les encanta acompañarme a todo y formar parte de este proyecto.

–¿Qué es lo más emocionante de ser cantante?

–Saber que a la gente le llega tu música. Siento que tengo mucha suerte de tener a los seguidores que tengo, que son respetuosos, que son un amor. Cuando me agradecen detalles de canciones que pienso que nadie más que yo se va a dar cuenta, me emociona mucho.