Ya están una buena parte de todos los que serán y lo mejor de todo es que los más de 30.000 jovenes que ya han llegado a Llanera se han instalado de manera fluida y sin ningún incidente. Al contrario, hay "orden" pese a lo que supone gestionar la entrada de una multitud de este tamaño en un concejo en el que viven 14.000 habitantes y estos días verá incrementada de manera sustancial su "población" con los "bombis", como se llama a los participantes en el Boombastic.

Se espera que haya 50.000 personas cada día en el festival y la mayoría ya se han registrado y accedido a las instalaciones de La Morgal. Los que restan lo harán a lo largo del día de hoy, pues la cita comienza oficialmente este viernes y se prolonga todo el fin de semana.

El ambiente es "muy bueno", el dispositivo de seguridad y emergencias preparado para acoger este gran evento sigue funcionando "bien, sin incidencias" y se espera que así se continúe en los próximos días, valora el alcalde, Gerardo Sanz, a quien estos días se ha visto en el interior de La Morgal comprobando que todo va según las previsiones del centro de coordinación activado por el Ayuntamiento para garantizar que no haya problemas de ningún o tipo o estos sean los mínimos posibles.

Se trata del mayor festival del norte del país en afluencia y la presencia de una multitud como esta marea humana de jóvenes siempre supone medidas que no convencen a todos. Los cortes de la carretera entre Posada y Lugo para garantizar que no se colapsa la salida de los servicios del 112, la sede central de Emergencias del Principado, que está en La Morgal, causan incomodidad a los vecinos de la zona.

Para buena parte de los vecinos de Llanera, que celebran la presencia del festival por lo que supone en impacto económico para el municipio por las ventas que generan a comercio y hosteleria local, es una medida temporal que hay que saber llevar con paciencia. Otros critican abiertamente la situación y muestran su enfado por los problemas que explican causa el festival en debates encendidos que se están produciendo a través de las redes sociales.

La mayoría de comentarios, no obstante, son positivos. "Toy viendo a estos neñ@s por el pueblo y la verdad llenáseme el alma de orgullo. Me pongo a pensar en mi hijo, cuando va a festivales fuera de Asturias y me digo: ojalá lo traten de la misma manera que nosotr@s. Esos comentarios de para qué sirve este festival sobran. Es más deberían de hacerlos cada 15 días. En fin... chaval@s. Sed bienvenidos a Llanera", dice un hombre en uno de los grupos de redes de Lugo de Llanera en los que se debate sobre el Boombastic.

Los problemas de aparcamiento para los residentes o la situación de los vecinos de la zona de La Morgal afectados por el corte de carretera (para los de las viviendas cuya entrada principal coincide con la de la vía cerrada entre Posada y Lugo se han dado tarjetas de acceso especiales para que puedan entrar) centran la discusión en redes, también la relativa a si los beneficios son tales para Llanera o solo para las empresas del festival. En todo caso, predominan los que celebran la presencia de los jóvenes y ponen de manifiesto, como ya ocurrió el año pasado, la "educación" y buen comportamiento de estos.

"Todos los que comieron hoy en mi casa súper majos y educados", comenta un hostelero en el grupo de Lugo de Llanera de una conocida red social donde se está desarrollando un gran debate sobre el Boombastic. "La verdad es que son muy educados los chavales, están las terrazas llenas, no dirán que no consumen...", apunta otro comentario. "Yo estoy contenta con todo lo que conlleva tenerlos aquí" o "se ven buenos chicos, los hay que acoger bien, los asturianos tenemos fama de ser buena gente y lo hay que demostrar" son algunos otros de los que pueden leerse entre los post de la conversación.

Sobre los aparcamientos para los residentes, un vecino aclara que hay una zina habilitada especialmente dentro de las previsiones del operativo del Ayuntamiento. "Recordar que está havilitado el prau de la fiesta de Lugo para los residentes. Yo aparqué ynestaba prácticamenre vacío. Y no hay nadie que controle quien entra. Pero se puede, no hay problema", explica el vecino.