Locura en el primer gran día de Boombastic: "Este festival es una barbaridad"

Y por fin llegó el día. El Boombastic abrió ayer sus puertas de manera oficial para acoger hasta el sábado a más de 150.000 personas que, durante tres días, podrán disfrutar en el recinto de La Morgal de algunos de los artistas más aclamados del momento. "Queremos ver a Bad Gyal, a Duki, a Quevedo, a Recycled J... Estos son nuestros cantantes favoritos, pero en verdad queremos ver a todos, o al menos a todos aquellos que nos de tiempo", afirmaron entre risas Xela González, Cynthia García y Marta Blanco, tres amigas procedentes de Ferrol, que aunque repiten experiencia, se mostraron igual de contentas, o más, que el verano anterior por haber reservado un hueco para asistir al gran festival musical de Llanera.Una sensación, la de ilusión y ganas de pasar un buen rato, que comparten todos los "bombis" –nombre con el que se conoce a los asistentes a este festival–, tanto los nuevos como los veteranos. "El año pasado ya vine y me lo pasé genial, pero este año creo que va ser incluso mejor porque el recinto es más grande y hay más ambiente", explicó Marcos Rubio, que junto con ocho amigos vienen desde Cantabria dispuestos a superar con creces esas expectativas. Unas expectativas que para Adriana Fernández, de La Felguera, y sus amigas Noemí Cuellos y Patricia Carrera ya se superaron cuando se anunciaron los artistas que se darían cita en La Morgal: "Es el primer año que venimos y nos decidimos porque es muy barato para el cartel tan bueno que traen".

De hecho, el nivel musical es tan alto que atrae hasta aquellos que no escuchan asiduamente este género musical, como es el caso del ovetense Eric García: "La verdad que no escucho este tipo de música. Vine por mis amigos y porque tenía ganas de disfrutar". Algo que seguro hará, porque según Javier de la Cuerda, "el Boombastic de Asturias es una barbaridad". El joven, procedente de Guadalajara, compara así el festival asturiano con su homólogo madrileño: "El de Asturias tiene muchísimas más cosas: mucho más ambiente, más gente y, sobre todo, mejores cantantes". Además, el calor, o en este caso la falta de él, también es un factor muy importante, señaló Laura Vega, natural de Leganés y amiga de Javier de la Cuerda que acude junto a él y otros cinco amigos más a Llanera. "Yo también estuve en el Boombastic de Madrid y el de Asturias es mejor por el tiempo. Aquí se está mucho más fresco. No hace tanto calor".

Pero el Boombastic no es solo música. Es diversión y buena muestra de ello son las atracciones que se han instalado en el recinto ferial, como la gran noria emplazada en el centro del espacio y que la gijonesa Paula Martínez tiene pensada probar. "No he subido a la noria pero igual luego pruebo", confesó . Una noria a la que, sin embargo, no tienen pensado subirse otros "bombis" como Xela González, Cynthia García y Marta Blanco. "No hemos subido; es muy cara", se lamentaban añadiendo que "los precios en general son un poco altos".

El tráfico que se genera, las largas colas, y la distancia entre los aparcamientos y el recinto ferial fueron otras de las principales quejas de los asistentes. Para Sara Alfonso, natural de La Coruña, la organización se lleva un aprobado raspado. "Le doy un 5 de nota. Se podría mejorar bastante", afirmó. "Los cubatas son un poco caros, y los precios un poco desmedidos. Además, el camino hasta el recinto también es un poco excesivo y hay q ue esperar mucha cola para entrar", concluyeron los vigueses Elías Areal y Martín González.

No obstante, las cosas han mejorado respecto a la gestión del año pasado y son muchos los que aseguran que en esta edición la organización ha mejorado porque se han tenido en cuanta los errores. "Este año está mejor el hecho de que el camping esté más cerca de los escenarios, que el recinto sea más grande y que los escenarios estén cerca entre ellos", apuntaron Xela González Cynthia García y Marta Blanco.

Ana Mena, en el escenario

La artista malagueña, Ana Mena, cautivó al público desde el primer momento de su intervención, que se inició a las 18.10 horas. Fue uno de los conciertos más esperados del día, junto a los de Mora, Bad Gyal y Eladio Carrión; estos últimos ya de madrugada. Muchos no se quisieron perder a Mena sobre el escenario. "Me voy corriendo que quiero ver a Ana Mena", decía Andrés Arroyo, uno de los muchos festivaleros.

La cantante hizo estallar al público con una selección de sus éxitos más aclamados: "Un clásico", "Un beso de improviso" y "Solo". En cada pausa, la cantante no dejó de animar a la audiencia con entusiasmo, proclamando "¡Arriba Asturias!" para subir la euforia colectiva.

Tras la interpretación de "Solo", Ana Mena se dirigió al público con palabras sinceras y emotivas, revelando su gratitud por estar nuevamente en el festival. Entre ovaciones, la artista expresó: "Buenas tardes Asturias, buenas tardes Bombastic. Familia, estoy super contenta de estar aquí esta tarde, tenía muchas ganas de empezar en este festival que tuve la suerte de visitar también el año pasado. Os veo guapísimos y guapísimas, muchas gracias por vuestra energía".

Luego, la cantante presentó su último álbum, el cual describió como una obra capaz de conectar con todas las emociones. Conmovida por la respuesta positiva del público, Ana Mena expresó: "Es un disco que si estás contento lo bailas y si estás triste lo entiendes. Veo a la gente aquí con muchas ganas de bailar. Os quiero ver bailando esta canción con el compañero de al lado". El tema elegida para compartir con el público, "Un millón de Lunas", fue dedicada a los jóvenes en especial. Con una voz llena de sentimiento, la artista expresó que esta canción refleja el sentimiento confuso que "todos experimentamos". Hoy habrá mucha más música, con Quevedo y Duki como cabezas de cartel. Todavía hay Boombastic para rato.