Así es el mejor look para el Boombastic, donde mandó Argentina en el segundo round... Con permiso de Quevedo

Si lo del jueves, primer día de conciertos en el Boombastic, fue descomunal, lo que generó ayer el festival musical de Llanera no tiene palabras. "El jueves estuvimos y fue genial, una auténtica pasada", reconoció el extremeño Pedo García. Y lo mejor estaba por venir. La segunda jornada del Boombastic era una de las más esperadas por los asistentes –una media de más de 50.000 al día– y se notó. Muchos de los festivaleros que se dejaron ver ayer por el recinto de La Morgal confesaron haber escogido el viernes para disfrutar de la música urbana que ofrecía el cartel. "El jueves no estuvimos. Solo venimos un día: hoy (por ayer)", declaró la ovetense Luna Suárez, en compañía de su amiga Cristina Pérez, de Lugones. La explicación de este enorme interés es sencilla y se reduce a un solo nombre: Duki. El cantante argentino era, junto al canario Quevedo, el plato fuerte de la jornada.

"He venido a ver a Duki. Quevedo también me gusta, pero prefiero a Duki", confesó Adrián López, procedente de Valencia de Don Juan. Porque si bien es cierto que Quevedo es uno de los grandes nombres de la música urbana del momento, superar las pasiones que levanta Duki parece casi imposible. Al menos así se palpaba ayer de tarde en Llanera. Para la madrileña Malena Pérez no hay discusión: " Ya estuve el jueves y también estaré el sábado. El primer día fue una locura, pero hoy más porque viene Duki. Yo vengo aquí por él. Duki siempre va el primero", explicó la joven, que envuelta en la bandera albiceleste, no quitó ojo al escenario en el que el cantante argentino actuaría horas más tarde (a las 01.15 horas). "Voy a ir a la cola de Duki lo antes posible. Quiero estar en primera fila", apostilló.

Sin embargo, la joven madrileña no fue la única que se vistió de "gala" para ver en directo a Duki. Ginés Manuel Martínez, José Luis Provencio, Ismael Iniesta, Jaime Polo, y Sergio Sánchez, cinco amigos de Murcia, quisieron expresar su amor y admiración por el artista llevando orgullosos la que para ellos "es la camiseta del mejor jugador de fútbol del mundo (Leo Messi) y de un gran país". "Es la primera vez que vamos a ver a Duki. Estamos muy ilusionados y con muchísimas ganas. Vamos a ver a algunos artistas más, pero no muchos porque queremos ir cuanto antes a esperar que llegue Duki", apuntaron.

Sin embargo, la euforia de la música argentina no se limita a un único artista, ni mucho menos. Al igual que su paisano Duki, Bizarrap, que actuará esta noche (en realidad, la madrugada del domingo), también es uno de los platos fuertes de este Boombastic. "Mañana también estaré por aquí porque es el turno de Bizarrap. Argentina manda, es una locura de país musicalmente hablando", explicó emocionada Malena Pérez, quien añadió que esa era una de las razones por la que siempre que va a un evento musical de este tipo porta consigo la bandera del país de América del Sur. "Para un festival siempre hay que traer la bandera de Argentina. La bandera es por Duki y los brillos son por Emilia. Es la ‘combi’ completa. Ojalá venga también ella", expresó. Los cinco amigos murcianos (Ginés Manuel Martínez, José Luis Provencio, Ismael Iniesta, Jaime Polo, y Sergio Sánchez), fueron más allá y aseguraron que Argentina no tiene rival en casi nada. "El sábado estaremos porque canta Bizarrap. Está claro que Argentina manda en los festivales. Lo tiene todo, menos la comida de España y a Iniesta", declararon entre risas.

Brillos en la cara, trenzas y biquini, los «básicos» para ir a la moda en un festival

Llevar brillos en la cara, el pelo recogido en trenzas, ropa «llamativa» y «fresca», la parte de arriba del biquini, un chubasquero por si acaso... Y, por supuesto, no olvidarse de la crema solar. Esos son los indispensables para ir a un macro festival como el Boombastic. Andrea González y Verónica Lastra, procedentes de Oviedo y Gijón, respectivamente, vinieron juntas a vivir una experiencia única en el recinto de La Morgal y optaron por colocarse brillos en el entorno de los ojos (pegatinas de colores), siguiendo la moda que ha popularizado la cantante argentina Emilia, pareja de Duki, quien actuó ayer de noche en Llanera. «Aunque a veces –comentó Lastra– pueden caerse», lo importante es pasárselo bien.

Respecto a la ropa, las dos amigas afirmaron que «es fundamental llevar prendas llamativas que brillen y atraigan las miradas» de los chicos. Y, por supuesto, añadieron, no olvidarse de protegerse la piel del sol con crema. «¡Eso es un básico imprescindible!», exclamaron, aunque reconocieron entre risas que ayer habían fallado: no se la habían puesto.

Lucía Dopico y Leticia Morado, de Galicia, se recogieron el pelo en trenzas para así evitar que se ensucie. También es una forma de llamar la atención y destacar entre la multitud. Por su parte, Gal.la Gancedo, Andrea Muñón, Marc Riu y Alfonso Garcia, todos leoneses, llevaron ayer pañuelos en la cabeza, inspirados por el artista Duki, del que son grandes admiradores. «Somos muy fans de él y tenemos muchas ganas de ver su concierto», señaló Gancedo. Para ellos, el festival ha mejorado respecto al año pasado. «Esta edición está mucho mejor organizado», dijeron. Siguiendo con los outfits, Alfonso García mencionó la importancia de llevar prendas «frescas» para enfrentar el clima festivalero, pero también «hay que tener a mano una sudadera» por si el fresco aprieta. Y más en Asturias.

Luna Suárez, de Oviedo, y Cristina Pérez, de Lugones, compartieron sus consejos: «Es esencial llevar pantalones debajo del vestido y bikini en la parte superior. Además, aquí, con condiciones cambiantes de tiempo, el chubasquero es un artículo obligatorio. Adrián López, de Sevilla, prefiere llevar camisetas de fútbol por su «comodidad». Él, cómo no, lució la del Sevilla.