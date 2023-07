Mikel Bernabé y Oier Uriguen son dos amigos de Amorebieta, cercade Bilbao, que han acudido como otros miles de chavales al Boombastic de Llanera, y son de los que estos días han pasado por el templo parroquial de Santa María de Lugo para tomarse unos momentos de respiro y aprovechar para cargar el móvil, una de las grandes preocupaciones de los acampados en el recinto de La Morgal. «Estamos encantados con la experiencia, nos han acogido muy bien, con mucha amabilidad», señalan.

Curiosamente, tuvieron noticia de la apertura de la iglesia a través de la madre de Mikel. «Fue mi ama (madre en euskera) la que me dijo que había leído en internet esta iniciativa, y nos recomendó que si teníamos alguna necesidad acudiéramos a la parroquia», explica el joven. Como ambos «hemos estudiado en centros religiosos, no se nos hace raro», indican. Y se acercaron al templo el jueves. En él se encontraron con el párroco, José Antonio Bande, que «nos acogió muy amablemente y nos explicó lo que ofrece el templo estos días; estuvimos charlando un rato con él«, cuentan, con tan buena experiencia que este viernes no dudaron en repetir, de nuevo con sus móviles a cuestas, y persignándose a la entrada del templo como señal de respeto.

Ellos son dos de los chavales que, como relata Bande, han ido pasando «en un goteo constante» estos días, algunos «con un poco de recelo, entran en silencio, mirando a ver si hay alguien, pero enseguida les contamos de qué va esto y todos se muestan muy abiertos y amables». En total, el párroco calcula que han recibido a unas 70 personas entre este jueves y viernes, algunos en grupos un poco más amplios que incluso han participado en una sesión de oración espontánea en la zona verde tras la casa rectoral.

A su disposición tienen regletas para cargar los móviles, una ducha en el patio de la casa parroquial elaborada con una maguera sobre una tarima de madera, con una cortina de plástico por si necesitan cambiarse a salvo de miradas indiscretas, y un baño para emergencias, en caso de que alguien necesite utilizarlo. Y por encima de todo la casa de Dios, con la exposición permanente del Santísimo para que quien así lo necesite, pueda orar y encontrar un remanso de paz entre sus muros.

Además de José Antonio Bande, cuentan con la acogida de un puñado de voluntarios como Marisa García, Rafael García, Davird Fernández o Beatriz García, que se turnan para estar atentos en el templo y asistir a quienes se acerquen, señalándoles en qué les pueden ayudar. «Algunos vienen por curiosidad, y a todos les contamos lo que pretendemos con esta iniciativa de manera que al final, como dicen los jóvenes, se crea buena vibra», expone el párroco. Los voluntarios, personas que habitualmente colaboran en las iniciativas de la parroquia, ya están pensando en nuevas acciones para el año viene, con la intención de publicitarse más y ofrecer actividades de animación a todos los que quieran participar.

También hay quien pregunta «qué nos deben y ya les digo yo que nada, que recen un Padrenuestro», cuenta entre risas Beatriz García, encantada de participar en una actividad acogedora, con la que la iglesia se convierte en un espacio de puertas más abiertas que nunca. Este viernes, para ser exactos, desde las seis y media de la mañana, cuando muchos aún regresaban de los conciertos de la noche. «Había un grupo de chiquitas que se sobresaltaron al verme abrir tan pronto, pero ya les expliqué la iniciativa y quedaron muy sorprendidas», indica Bande.

A lo largo del día siguieron recibiendo visitas, y esperaban que fuesen muchos más, porque como buena comunidad cristiana, «aquí estamos para todo lo que necesiten». Y dejando claro que «son unos chavales de lo mejor, educados y respetuosos que da gusto».