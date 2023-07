Segunda gran jornada del Boombastic Asturias 2023. Los cabeza de cartel, Quevedo y Duki, hicieron conciertos de apróximadamente una hora en los escenarios más grandes del festival. También se pudo ver artistas como Saiko, Morad, Ysy A o Funzo & Baby Loud, entre otros.

Como no podía ser menos el público se entregó y coreó muchos de los temas de los artistas. Así ocurrió con el estribillo de uno de los grandes éxitos de Quevedo. "Quédate/Que las noches sin ti duelen/Tengo en la mente la pose/Y todo lo que hicimos/Que ya no quiero nada/Que no sea contigo" fue cantada por miles de personas que abarrotaron la zona de los escenarios principales en la que esta madrugada actuó el cantante, que arrancó ya pasada la medianoche.

En el festival se podrá ver hoy, entre otros, a Bizarrap, Natos y Waor, Danny Ocean o Villano Antillano. El Boombastic, que se celebra en La Morgal, cuenta con 50.000 asistentes en cada una de las tres jornadas del fin de semana, viernes, sábado y domingo. Se trata del mayor festival del norte del país por afluencia y cuenta con un cartel con todos los artistas del momento que ha hecho que la organización cuelgue el "todo vendido" antes del comienzo de esta gran cita que Llanera acoge por segunda vez. La anterior fue en el recinto ferial del concejo, en Ables, y en sus proximidades, en San Cucao.