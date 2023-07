"Se pueden tener 18 años, estar tres días en el Boombastic y preocuparte por el futuro de tu país e ir a votar. Se puede hacer de todo. Yo iré, sin duda". Así de firme se mostraba ayer en Lugo de Llanera Diego Navarro, aseveración compartida por su compañera, Beatriz Janeiro, también de 18 años. Ayer estaban cardiacos por coger el primer autobús de la mañana y llegar a Madrid a tiempo para votar. "Estábamos preocupados por encontrar bus, y nos vamos ya mismo. Hay que ir a votar, luego no te puedes quejar si no lo haces", afirma.

Lo cierto es que en la mañana de ayer, ya con las primeras luces del día, las calles de Lugo de Llanera se convirtieron en un río de jóvenes que, pertrechados de bolsas, mochilas y maletas, se desplazaban camino de los aparcamientos preparados para el festival, mientras que otros se dirigían a la estación de tren. Antes, eso sí, había que desayunar, como hicieron Natalia Mesonero, Cristina Masía, Lola González y Ana Mateo, de Canarias. "Es la primera vez que votamos y sentimos mucha responsabilidad. Eso me gusta y me ilusiona", dice Natalia, que ya había emitido su voto por correo. Por cambio de horario en los vuelos, Cristina no podría votar, aunque sí quería. Sí lo podrían hacer Lola y Ana. "Los jóvenes estamos muy implicados. Aquí, estos días, en los descansos del festival, sí que se habló del voto y de política, al menos nosotras. A los jóvenes nos interesa y nos importa nuestro país, lo que no quita que vengamos de fiesta", dice Lola.

En el mismo sentido se manifestaba ayer un grupo de cinco chicas de Guadalajara: Cristina Henche, Marta Castillo, Irene Segoviano, Laura Juárez y Cristina Plaza. Todas votaron por correo antes de venir a Asturias. "En cuanto supimos que coincidía con el Boombastic, así lo hicimos. Se puede estar aquí y también pendientes de lo que pasa en nuestro país y participar en ello. Nos incumbe a todos", dice Cristina. Sus amigas asienten. De igual pensamiento son Ricardo Ruano, Olivia Tyssot, Helena Morán y Teresa Gigosos, de Valladolid. "Yo iré a votar, pero aún sigo indeciso; lo decidiré a lo largo del viaje", dijo Ricardo, mientras que Olivia, estudiante del grado de Ciencia Política, afirmaba: "Yo ya tenía muy claro a quién votaría, y así lo hice. Es el modo de expresar lo que uno quiere para su país". Ella, como Helena, habían votado ya por correo, antes del Boombastic.

Aunque una mayoría de ellos había votado por correo o se marchaba para hacerlo, otros como los gallegos David López y Alfonso Conde anunciaban que no irían a votar. "No me interesa mucho la política, prefiero no votar. Yo confió en la sociedad", dijo el primero. Tampoco iría a votar el vasco Unai Alonso: "Llegaré tarde a Vitoria y no me dará tiempo, pero aunque pudiera no creo que votase, porque no hay ningún programa político con el que me sienta representado al cien por cien". Por contra, su compañero de viaje, Ander Cruz, de 20 años, sí lo hará: "Votar es importante, estamos eligiendo al Gobierno de nuestro país".

Los jóvenes recordaron que algunos músicos como Morad o Recycled J hicieron un llamamiento para que se ejerciera el sufragio. "Morad dijo en pleno concierto que era importante para el país que fuéramos a votar y que lo hiciéramos bien, con cabeza", señaló el noreñense Hugo Castellanos, acompañado por Mario Cosío y Adrián Álvarez, ambos también de Noreña. Castellanos explicó que iría a votar aunque "no me gusta ninguno de los programas presentados, la política no me gusta, pero me parece importante reflejarlo en las urnas". Mario Cosío se iba a abstener: "El tema de haber cambiado el día, en pleno verano, no ha ayudado". Y Adrián Alvarez dijo que sí votaría, pero no antes de descansar un rato. ¿Quién ganaría el 23J? Según un sondeo a vuela pluma en la resaca del Boombastic, un mayoría opinó que la victoria sería para el PP. Y hubo unanimidad en otro punto: en la noche electoral que estaba por venir no habría mayorías absolutas.